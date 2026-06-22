Petardos CM: "Els clients es gasten entre 70 i 80 euros de mitjana"
Els petards més venuts són les bombetes, els «xinos» i els lots, que cada cop estan més de moda perquè inclouen diversos productes en una mateixa caixa
Les empreses pirotècniques ja fa dies que escalfen motors. La revetlla de Sant Joan és a tocar i el sector espera l’ocasió amb candeletes.És el segon any que Petardos CM obre botiga a Girona, a la Gran Via Jaume I núm. 10, durant les tres setmanes prèvies a Sant Joan. És una de les empreses líder de la pirotècnia i compta amb desenes de botigues per tot Espanya.
Un any més, els productes estrella són les bombetes: «Es venen a tort i a dret. Per a famílies és el que es ven més ràpid i més fàcil. Sempre van bé i no espanten» explica Lucas Carbó, un dels treballadors. Segons dades de Petardos CM representen més del 20% de totes les seves vendes. Seguidament, els xinos també són molt populars.
Per altra banda, l’encarregat de la botiga, Iban Frigola, assegura que els lots es venen «com si fossin xurros». Es tracta d’una caixa amb tot de productes ja preparats (petards, fonts, bengales...) i n’hi ha de diferents tipus, de color i d’explosius.
Segons la quantitat de pólvora, l’explosivitat i la perillositat, els petards es classifiquen en tres categories: els F1 són els més inofensius i es poden vendre als majors de 12 anys, en un nivell intermedi hi ha els F2 pels majors de 16 anys i els F3 que només es poden vendre als majors de 18. Frigola assegura que és una llei "com el pare nostre". Amb aquest tema són molt estrictes i si cal demanen el DNI.
Frigola, que fa més de deu anys que està en el sector, explica que a Can Busquets, on venia petards abans, mantenien les vendes: «No hi havia un augment bestial ni una davallada». En canvi, Carbó creu que van a menys: «L’economia no és la mateixa, la gent no té tants diners per gastar-se i els petards són cars. Tot i així, hi ha gent que té tradició, ho fa amb la família i se’ls gasten».
Tot i així, asseguren que de vendes en tenen tot i que la gent acostuma a comprar els petards a última hora. A la botiga de Bescanó, per exemple, no paren de vendre: «Diuen que ni respiren. És la botiga que ven més de tot Catalunya. Tenen obert tot l’any».
Des de la botiga de Petardos CM calculen que els clients es gasten de mitjana entre 70 i 80 euros en petards: «Amb un lot d’aquests ja te’n vas per sobre dels 40 euros». Sobre el perfil de comprador, asseguren que hi ha una mica de tot: gent gran, gent jove i famílies.
Petardos CM és una empresa catalana amb seu a Palau-solità i Plegamans. Concentra aproximadament el 45% de les vendes de pirotècnia de Sant Joan a Catalunya i controla prop del 30% dels punts de venda de pirotècnia oberts durant la campanya. L’empresa arriba a facturar 12,5 milions d’euros i concentra el 90% de les seves vendes anuals durant la campanya de Sant Joan.
La revetlla al litoral gironí
La Generalitat ha autoritzat aquest any un total de 64 actes vinculats a la revetlla de Sant Joan i fogueres, a les festes majors i als espectacles pirotècnics en municipis del litoral català. A la costa gironina s’han autoritzat actes i celebracions als municipis de Palamós, Blanes, Tossa de Mar, Palafrugell, Castelló d’Empúries, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Roses, Lloret de Mar, Torroella de Montgrí i Santa Cristina d’Aro.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha recordat que aquestes autoritzacions donen cobertura administrativa a “activitats que formen part del calendari festiu habitual de molts municipis costaners i que tenen un fort arrelament social i cultural”. Paneque ha explicat que el nombre d’autoritzacions “es manté estable, tot i que poc a poc anem veient més actes de festa major a les platges”. A tot Catalunya hi haurà 21 actes vinculats a la revetlla de Sant Joan, 18 a festes majors i 25 a espectacles pirotècnics al litoral, tant a la sorra com als passejos o les esculleres.
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