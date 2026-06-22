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Salt obre la convocatòria de pisos municipals per a estudiants

Les 17 places s’adrecen a universitaris i alumnes de cicles majors d’edat, que poden presentar sol·licitud fins al 15 de juliol

Un dels pisos municipals de Salt destinats a estudiants.

Un dels pisos municipals de Salt destinats a estudiants. / Ajuntament de Salt

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Redacció

Redacció

Salt

L’Ajuntament de Salt ha obert la convocatòria perquè estudiants majors d’edat puguin optar a una de les 17 places disponibles en pisos municipals per al curs 2026-2027. La convocatòria s’adreça a alumnes universitaris i a estudiants de cicles de grau mitjà o superior. Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica fins al 15 de juliol. Les persones interessades han d’omplir el formulari corresponent i enviar-lo per quedar inscrites a la convocatòria. En cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, l’Ajuntament farà un sorteig un cop acabat el termini per determinar quins estudiants podran accedir als pisos municipals. Els alumnes que obtinguin plaça hauran de pagar 230 euros mensuals, més 60 euros per cobrir els subministraments i l’accés a fibra d’internet.

Criteris d’accés

Com en edicions anteriors, la convocatòria estableix diferents criteris i barems per ordenar les sol·licituds. Un dels factors és la ubicació del centre d’estudis. Si el centre és al mateix municipi de Salt, s’atorguen tres punts; si és a Girona, dos punts, i si no és ni a Salt ni a Girona, un punt. L’altre criteri és la durada dels estudis. En aquest cas, els estudis de més de dos anys obtenen tres punts; els de dos anys, dos punts, i els de menys de dos anys, un punt.

L’alcaldessa accidental de Salt, Fanny Carabellido, ha destacat que és una convocatòria «molt esperada» pels estudiants majors d’edat, ja que permet accedir a una plaça en un pis municipal «a un preu molt raonable» i facilita l’estada dels alumnes durant el curs.

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Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Àlex Barceló, ha recordat que el consistori es va dotar d’un reglament d’accés a l’habitatge l’any 2021, en què es preveu reservar un 20% dels pisos de la borsa municipal amb la voluntat de garantir que col·lectius diversos puguin accedir a l’habitatge municipal.

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