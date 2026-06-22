Sant Joan 2026 a Girona: horaris de la Flama del Canigó i revetlles als barris
La plaça de Catalunya i la plaça del Vi acolliran l’arribada i recepció de la Flama, mentre que Santa Eugènia, Montjuïc, Vista Alegre-Carme i Fontajau celebraran revetlles
Girona celebrarà la revetlla de Sant Joan 2026 amb l’arribada de la Flama del Canigó, una cercavila de gegants i diverses festes populars als barris. Els actes tindran lloc dimarts 23 de juny i s’emmarquen en la Diada Nacional dels Països Catalans.
La Flama del Canigó arribarà a Girona entre les cinc i les sis de la tarda a la plaça de Catalunya, des d’on es farà el repartiment als municipis veïns. A les sis de la tarda començarà una cercavila de gegants amb la Fal·lera Gironina, que recorrerà la plaça de Catalunya, la rambla de la Llibertat, el pont de Sant Agustí, la plaça de la Independència, el carrer de Santa Clara, el pont de Pedra i la plaça del Vi. L’acte de rebuda de la Flama del Canigó es farà a les set de la tarda a la plaça del Vi. L’organització va a càrrec d’Òmnium Gironès, Flama del Canigó, Fal·lera Gironina, ADAC i l’Associació de Veïns del Barri Vell.
La revetlla també arribarà a diversos barris de Girona. A Santa Eugènia, la festa començarà a les cinc de la tarda a la plaça de Santa Eugènia, organitzada per la Mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert. A Montjuïc, la celebració tindrà lloc a les vuit del vespre a la plaça de Domènec Fita, amb l’organització de l’Associació de Veïns de Montjuïc.
Parc de Vista Alegre
El barri de Vista Alegre-Carme celebrarà la seva festa major amb actes al parc de Vista Alegre. A dos quarts de deu de la nit hi haurà l’encesa de la foguera; a dos quarts d’onze, sopar de revetlla, i a dos quarts de dotze, concert amb l’Orquestra Maribel i DJ Rodrix.
A Fontajau, la revetlla començarà a les deu de la nit al parc de la Guingueta. La festa major del barri inclourà una gran revetlla de Sant Joan amb Xarop de Nit i Verbena’m. L’organització va a càrrec de l’Associació de Veïns de Fontajau-Xavier Cugat.
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