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La UdG analitzarà l’impacte laboral del Pacte Europeu de Migració i Asil

La Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania celebrarà l’1 de juliol una jornada sobre el nou marc europeu i la futura Reserva de Talents de la UE

Un espai del campus de Montilivi de la UdG.

Un espai del campus de Montilivi de la UdG. / UdG

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Redacció

Redacció

Girona

La Universitat de Girona acollirà l’1 de juliol una nova trobada de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania, una activitat vinculada al debat sobre les polítiques migratòries europees que aquests dies situarà Girona com un dels punts de referència acadèmics en aquest àmbit. La sessió, dirigida pel catedràtic Ferran Camas Roda, se celebrarà de 10.45 a 12.00 a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG, al Campus de Montilivi, i també es podrà seguir en línia.

La jornada abordarà les conseqüències jurídiques, socials i laborals del nou marc comunitari, coincidint amb l’inici de l’aplicació del Pacte Europeu de Migració i Asil. Es tracta de la reforma amb què la Unió Europea vol harmonitzar la gestió de les fronteres, els procediments d’asil i els mecanismes de solidaritat entre estats membres.

Una jornada amb tres ponències

La sessió serà inaugurada pel mateix Ferran Camas Roda, director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la UdG i inclourà tres ponències especialitzades. La primera la farà Sandra Alonso Tomé, professora titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Burgos, que parlarà sobre el control de les dades dels migrants i l’ús de la intel·ligència artificial en l’aplicació del Pacte sobre Migració i Asil.

La segona ponència anirà a càrrec d’Antonio Álvarez del Cubillo, professor associat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Cadis, que analitzarà la promoció de vies legals per accedir al mercat laboral en el marc del Pacte Europeu. La seva intervenció posarà el focus en la migració circular i en les experiències de les dones treballadores marroquines al sud d’Espanya.

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Finalment, Ferran Camas Roda abordarà específicament la relació entre el Pacte Europeu de Migració i Asil i la Reserva de Talents de la UE, una futura plataforma comunitària concebuda per facilitar la contractació internacional de persones treballadores de països de fora de la Unió Europea, especialment en sectors amb manca de mà d’obra.

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