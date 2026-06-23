Alcohol i drogues al volant a Girona ciutat: el balanç que deixa el 2025
Les dades permeten veure en quins contextos i mesos s’han detectat més casos
La Policia Municipal de Girona ha fet balanç dels controls d’alcohol i drogues al volant practicats durant el 2025. Les dades recullen les proves fetes al llarg de l’any a conductors que circulaven per la xarxa viària urbana, tant en controls ordinaris com en actuacions derivades d’accidents, infraccions o sospites per simptomatologia.
En el cas de l’alcoholèmia, el cos va dur a terme 1.174 controls i 3.799 proves. D’aquestes, 287 van donar positiu: 141 per la via administrativa i 146 per la via penal.
La majoria, en accidents
La major part dels controls d’alcoholèmia es van fer arran d’accidents de trànsit, amb 808 actuacions. També se’n van fer 172 dins del servei ordinari de trànsit, 78 per simptomatologia del conductor i 114 després de detectar una infracció.
El juny
El mes de juny va ser el que va concentrar més proves d’alcoholèmia, amb 602. També va ser un dels mesos amb més positius administratius, amb 18 casos, només per darrere de l’octubre, amb 31, i de l’agost, amb 22.
Drogues
Pel que fa a les drogues al volant, durant el 2025 es van fer 93 controls i 107 proves de detecció de drogues. El balanç va ser de 72 positius, dels quals 65 es van tramitar per la via administrativa i 7 per la via penal.
En aquest àmbit, els mesos amb més activitat van ser l’octubre i el juny. A l’octubre es van fer 17 controls i 20 proves, mentre que al juny se’n van practicar 12 controls i 14 proves.
El balanç dels controls d’alcohol i drogues al volant a Girona arriba coincidint amb la setmana de Sant Joan, un període en què la Policia Municipal ha intensificat els controls i la vigilància a la xarxa viària urbana.
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