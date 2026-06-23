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Atropellen un home en un pas de vianants a Girona

El vianant, de 47 anys, va ser evacuat pel SEM al Trueta amb ferides de poca gravetat

Ambulància del SEM - Imatge d'arxiu

Ambulància del SEM - Imatge d'arxiu / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Un home de 47 anys va resultar ferit la nit de dilluns en un atropellament a Girona, al carrer d’Empúries, a l’altura del número 4.

El vianant va patir ferides de poca gravetat i va ser evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona, segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’home presentava una possible fractura a la mà i a la clavícula esquerra.

L’accident es va produir cap a un quart de dotze de lnit quan el vianant estava creuant pel pas de vianants i el conductor d’un turisme, un home de 28 anys, no l’hauria respectat i va acabar envestint-lo.

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La Policia Municipal de Girona es va fer càrrec de les diligències de l’accident. Segons fonts municipals, el cas està pendent de l’atestat definitiu i aputen que hauria acabat denunciat pels fets.

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