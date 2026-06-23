Atropellen un home en un pas de vianants a Girona
El vianant, de 47 anys, va ser evacuat pel SEM al Trueta amb ferides de poca gravetat
Un home de 47 anys va resultar ferit la nit de dilluns en un atropellament a Girona, al carrer d’Empúries, a l’altura del número 4.
El vianant va patir ferides de poca gravetat i va ser evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona, segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’home presentava una possible fractura a la mà i a la clavícula esquerra.
L’accident es va produir cap a un quart de dotze de lnit quan el vianant estava creuant pel pas de vianants i el conductor d’un turisme, un home de 28 anys, no l’hauria respectat i va acabar envestint-lo.
La Policia Municipal de Girona es va fer càrrec de les diligències de l’accident. Segons fonts municipals, el cas està pendent de l’atestat definitiu i aputen que hauria acabat denunciat pels fets.
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