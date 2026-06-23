Endesa talla la llum de manera preventiva en diversos punts de Girona pels incendis
La companyia preveu restablir el servei al llarg de la tarda, segons ha informat l’Ajuntament
Endesa ha tallat temporalment la llum en diversos punts de Girona com a mesura preventiva arran dels incendis declarats aquest dimarts a la tarda a la ciutat. L’Ajuntament de Girona ha informat que té constància d’afectacions als barris de Sant Ponç, Montjuïc, Vila-roja, Fontajau i Vall de Sant Daniel, així com en algunes zones de la Creu de Palau i del carrer del Carme.
El consistori ha explicat que l’empresa subministradora ha aturat el servei per evitar nous focs mentre els serveis d’emergència treballen en diferents incendis de vegetació, en plena revetlla de Sant Joan. La previsió és que la normalitat en el subministrament elèctric es pugui restablir al llarg de la tarda.
Girona viu aquest dimarts una tarda intensa per als serveis d’emergència. Els Bombers treballen en un incendi de vegetació a la zona de la Font de la Pólvora, on s’han mobilitzat diverses dotacions, una de les quals aèria. A més, un altre foc ha cremat uns 600 metres quadrats de vegetació en un descampat de l’avinguda de Lluís Pericot.
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