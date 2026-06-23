Ensurt per un petit incendi forestal a la Font de la Pólvora de Girona
El foc va cremar finalment 815 metres quadrats de matollar i alzinar i va mobilitzar nou dotacions terrestres i dos helicòpters dels Bombers
Un incendi forestal va provocar un fort ensurt aquest dilluns a la tarda a la zona de la Font de la Pólvora de Girona, un punt on cada estiu s’hi registren episodis similars coincidint amb el risc elevat d’incendis i la presència de vegetació seca.
Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l’avís es va rebre tres minuts després de les cinc de la tarda a través del 112. El cos va mobilitzar nou dotacions terrestres i dos helicòpters per treballar en les tasques d’extinció. El foc va afectar una superfície final de 815 metres quadrats.
Les flames van cremar amb una intensitat mitjana-baixa en una zona de matollar i alzinars. Tot i la superfície afectada, l’incendi va obligar a desplegar un dispositiu important per evitar que avancés en un entorn especialment sensible durant els mesos d’estiu.
Els Bombers van donar el foc per controlat pocs minuts abans de dos quarts de set del vespre, poc més d’una hora després de l’avís. En aquell moment, encara hi continuaven treballant set dotacions terrestres, mentre que l’helicòpter bombarder ja es preparava per tornar a la base.
Finalment, l’incendi de la Font de la Pólvora es va donar per extingit poc després de les set del vespre. A partir d’aquell moment, totes les dotacions dels Bombers van poder tornar a parc, informen des del cos d'emergències.
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