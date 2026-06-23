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La Flama del Canigó arriba a Girona per encendre la revetlla de Sant Joan

El foc s’ha rebut a la plaça de Catalunya abans de repartir-se cap a municipis veïns

Preparatius dels fanalets amb la Flama del Canigó.

Preparatius dels fanalets amb la Flama del Canigó. / Marc Martí Font

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

El foc ha tornat a passar de mà en mà aquest dimarts a Girona abans d’escampar-se cap als pobles de l’entorn. La Flama del Canigó ha arribat a la plaça de Catalunya coincidint amb la revetlla de Sant Joan i, des d’aquest punt, diversos voluntaris l’han recollit per portar-la cap a municipis veïns, on ha de servir per encendre les fogueres.

Un voluntari porta la Flama del Canigó en bicicleta.

Un voluntari porta la Flama del Canigó en bicicleta. / Marc Martí Font

La Flama del Canigó és una tradició vinculada a Sant Joan que consisteix a conservar una flama durant l’any i repartir-la cada 23 de juny per diferents pobles i ciutats. A Girona, l’arribada del foc ha anat acompanyada d’una cercavila amb la Fal·lera Gironina fins a la plaça del Vi, on s’ha fet la rebuda de la flama. Entre els voluntaris hi havia Marçal Rocaselva, veí de Sant Martí Vell, que fa uns cinc anys que participa en el repartiment. Rocaselva explica que el seu recorregut passa primer per Celrà i després continua fins a Sant Martí Vell, on s’ha de trobar amb persones procedents de Madinyà, Celrà, Flaçà i altres municipis de la zona.

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Un cop allà, la flama ha d’arribar fins a la plaça del poble, on està previst encendre-hi la foguera de Sant Joan. Rocaselva recorda que abans de la pandèmia fins i tot havia pujat fins al Canigó per recollir-la. El voluntari explica que hi participa perquè li agrada mantenir aquesta mena de tradicions. «M’agrada i faig tradicions que s’han de conservar, que no es perdin», assegura. L’arribada de la Flama del Canigó ha estat un dels actes destacats de la tarda de Sant Joan a Girona, abans de l’inici de les revetlles.

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