La Flama del Canigó arriba a Girona per encendre la revetlla de Sant Joan
El foc s’ha rebut a la plaça de Catalunya abans de repartir-se cap a municipis veïns
El foc ha tornat a passar de mà en mà aquest dimarts a Girona abans d’escampar-se cap als pobles de l’entorn. La Flama del Canigó ha arribat a la plaça de Catalunya coincidint amb la revetlla de Sant Joan i, des d’aquest punt, diversos voluntaris l’han recollit per portar-la cap a municipis veïns, on ha de servir per encendre les fogueres.
La Flama del Canigó és una tradició vinculada a Sant Joan que consisteix a conservar una flama durant l’any i repartir-la cada 23 de juny per diferents pobles i ciutats. A Girona, l’arribada del foc ha anat acompanyada d’una cercavila amb la Fal·lera Gironina fins a la plaça del Vi, on s’ha fet la rebuda de la flama. Entre els voluntaris hi havia Marçal Rocaselva, veí de Sant Martí Vell, que fa uns cinc anys que participa en el repartiment. Rocaselva explica que el seu recorregut passa primer per Celrà i després continua fins a Sant Martí Vell, on s’ha de trobar amb persones procedents de Madinyà, Celrà, Flaçà i altres municipis de la zona.
Un cop allà, la flama ha d’arribar fins a la plaça del poble, on està previst encendre-hi la foguera de Sant Joan. Rocaselva recorda que abans de la pandèmia fins i tot havia pujat fins al Canigó per recollir-la. El voluntari explica que hi participa perquè li agrada mantenir aquesta mena de tradicions. «M’agrada i faig tradicions que s’han de conservar, que no es perdin», assegura. L’arribada de la Flama del Canigó ha estat un dels actes destacats de la tarda de Sant Joan a Girona, abans de l’inici de les revetlles.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Algun cop se’m van insinuar, però ara, a 70 anys, follo de memòria»
- La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell amplia la programació amb una cantadeta escolar
- L'Orquestra Maravella celebra 75 anys de música i caliu al seu poble
- Els arquitectes gironins que fan negoci escanejant edificis amb làser
- Queda desert el lloc de director de la presó de Figueres després de la renúncia arran dels tres suïcidis d’interns
- Necrològiques del 22 de juny