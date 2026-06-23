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Un foc crema 600 metres quadrats de vegetació a Lluís Pericot de Girona

L’incendi, a l’altura del número 110, ha quedat controlat després de l’avís rebut a les 16.51 hores

Un bomber supervisa la zona cremada pel foc de vegetació a l’avinguda de Lluís Pericot de Girona.

Un bomber supervisa la zona cremada pel foc de vegetació a l’avinguda de Lluís Pericot de Girona. / Ajuntament de Girona

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La ciutat de Girona està vivint una tarda de revetlla especialment intensa per als serveis d’emergència. En poca estona, la ciutat ha registrat almenys dos focs de vegetació: un a la zona de la Font de la Pólvora, on els Bombers continuen treballant amb diverses dotacions, i un altre en un descampat de l’avinguda de Lluís Pericot, a l’altura del número 110.

Les flames i la columna de fum del foc de vegetació de Lluís Pericot, vistes des d’un edifici proper.

Les flames i la columna de fum del foc de vegetació de Lluís Pericot, vistes des d’un edifici proper. / DdG

En aquest segon cas, les flames han cremat uns 600 metres quadrats de vegetació en una zona oberta pròxima a edificis. Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 16.51 hores i els Bombers s’han desplaçat fins al punt afectat, on han pogut controlar l’incendi. Segons les primeres informacions, no consten persones ferides.

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