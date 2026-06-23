Un foc crema 600 metres quadrats de vegetació a Lluís Pericot de Girona
L’incendi, a l’altura del número 110, ha quedat controlat després de l’avís rebut a les 16.51 hores
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La ciutat de Girona està vivint una tarda de revetlla especialment intensa per als serveis d’emergència. En poca estona, la ciutat ha registrat almenys dos focs de vegetació: un a la zona de la Font de la Pólvora, on els Bombers continuen treballant amb diverses dotacions, i un altre en un descampat de l’avinguda de Lluís Pericot, a l’altura del número 110.
En aquest segon cas, les flames han cremat uns 600 metres quadrats de vegetació en una zona oberta pròxima a edificis. Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 16.51 hores i els Bombers s’han desplaçat fins al punt afectat, on han pogut controlar l’incendi. Segons les primeres informacions, no consten persones ferides.
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