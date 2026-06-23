L'Arxiu Municipal de Girona tanca el cicle 'Defensar Girona' amb més de 500 assistents i anuncia l'"Arxiu a la fresca" per a l'estiu
Girona tanca la 21a edició del cicle de conferències de l'Arxiu, un programa centrat en la defensa de la ciutat
Converses, projeccions, presentacions i visites guiades, són les noves activitats del centre documental per aquest estiu
El cicle "Conferències a l'Arxiu Municipal" que organitza l'Arxiu Municipal de Girona ha tancat la seva 21a edició amb més de 500 assistents a les vuit sessions celebrades entre abril i juny. La proposta d'enguany, titulada "Defensar Girona, més enllà de les muralles", s'ha dedicat a donar a conèixer les diverses formes de protecció de la ciutat al llarg dels segles, des de l'edat mitjana fins a l'època contemporània.
Celebrat entre el 16 d'abril i l'11 de juny, el cicle ha reunit diversos especialistes d'institucions acadèmiques i patrimonials que han abordat l'evolució de la defensa de Girona al llarg del temps.
En les diferents conferències, es va analitzar com la ciutat va afrontar problemes tan diversos com les epidèmies, els aiguats, les dificultats d'abastiment o els bombardeigs. Les sessions van oferir una mirada cronològica que va combinar fonts documentals, evidències arqueològiques i estudis històrics per explicar aquesta evolució, així com la seva incidència en la vida quotidiana i en la configuració de l'espai urbà.
La cloenda va anar a càrrec de Manuel Delgado (Universitat de Barcelona), que va reflexionar sobre els reptes actuals vinculats a la protecció i la gestió dels entorns urbans al segle XXI.
L'"Arxiu a la fresca" ofereix deu activitats aquest estiu
Un cop conclòs el cicle de conferències, l'Arxiu Municipal de Girona programa una nova edició d'"Arxiu a la fresca", un cicle d'activitats que combina converses, projeccions, presentacions i visites guiades per apropar el patrimoni documental a la ciutadania.
La programació tindrà lloc entre el 2 i el 30 de juliol, amb accés lliure i gratuït, i gira entorn de deu propostes, entre les quals hi ha visites temàtiques al matí, dues projeccions audiovisuals al vespre i una visita guiada per les muralles de la ciutat.
Entre les propostes destaquen una conversa sobre la impressió 3D d’edificis emblemàtics de Girona, una sessió dedicada als inicis de Joan Miró i un taller pràctic per resoldre dubtes sobre la identificació i la signatura electrònica. També s’hi han programat dues projeccions audiovisuals centrades en l’obra de Joaquim Puigvert i en les primeres produccions de vídeo realitzades a Girona durant els anys vuitanta.
A més, les noves tecnologies hi seran presents amb la presentació d’una recreació virtual en 3D de la Companyia de Santa Bàrbara i una visita virtual al baluard del Lleó i les muralles de Girona mitjançant realitat augmentada.
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