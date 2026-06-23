Més de trenta estudiants participen a la 16a edició del Campus PreBAT de la Universitat de Girona
La UdG acull durant una setmana a joves de secundària per apropar-los al món de la recerca universitària i a les seves disciplines
La Universitat de Girona (UdG) va iniciar ahir la 16a edició del Campus PreBAT, el programa adreçat a estudiants que han finalitzat 4t d'ESO i que tenen interès per endinsar-se en el món de la recerca. L'activitat té lloc del 22 al 26 de juny i compta amb la participació de més d'una trentena de joves provinents de diversos instituts de la demarcació de Girona.
Durant aquesta setmana, els participants tindran l'oportunitat de conèixer la tasca investigadora que es duu a terme a la universitat, així com familiaritzar-se amb els diferents àmbits d'estudis que s'hi poden cursar i les vies d'accés a la universitat. El programa també inclou la presentació de diversos serveis universitaris, com les biblioteques, el servei d'esports, el servei de llengües o el CIAE.
El campus ofereix activitats repartides entre els diferents espais universitaris amb l'objectiu de mostrar la diversitat de disciplines i projectes de recerca de la institució.
Entre les activitats, es duran a terme un total de 15 tallers, coordinats per una trentena d'investigadors i investigadores de la UdG. Les propostes abasten temàtiques variades, com la simulació d'un judici, un taller d'arqueologia, activitats de recerca a la biblioteca o un debat sobre l'ús de la intel·ligència artificial a les aules.
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