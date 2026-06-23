Els Bombers estabilitzen amb tretze dotacions l’incendi de la Font de la Pólvora
El foc, declarat en plena revetlla de Sant Joan, ha mobilitzat dues dotacions aèries i continua amb tots els efectius actius a la zona
Els Bombers han aconseguit estabilitzar l’incendi de vegetació de la Font de la Pólvora de Girona, que ha obligat a mobilitzar tretze dotacions, dues de les quals aèries. Tot i que el foc ja es dona per estabilitzat, tots els efectius continuen treballant a la zona.
Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 16.06 hores per un foc en una zona boscosa situada entre l’N-II i la Font de la Pólvora, a l’entorn del Pirulí. Quan els Bombers han arribat al lloc, han detectat una columna densa de fum negre just darrere d’aquesta antena. Segons les primeres informacions, l’incendi cremava sotabosc a baixa intensitat i avançava en direcció al Pirulí. Els Bombers han treballat els flancs del foc per frenar-ne l’avanç fins a donar-lo per estabilitzat.
El foc s’ha declarat en plena revetlla de Sant Joan, en una tarda especialment intensa a Girona. A banda d’aquest incendi, un altre foc ha cremat uns 600 metres quadrats de vegetació en un descampat de l’avinguda de Lluís Pericot. Els incendis també han comportat talls preventius de llum en diversos punts de la ciutat.
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