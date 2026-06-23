La nova base d’ambulància de Cassà supera els 335 serveis des de la posada en funcionament a l'abril
El municipi gironí recupera un servei sanitari amb base pròpia després de més de vint anys gràcies a un nou desplegament territorial del SEM
La base d’ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ubicada a Cassà de la Selva, que es va posar en funcionament el passat 22 d'abril, ha realitzat des d'aleshores 335 serveis, dels quals 95 s'han dut a terme al mateix municipi gironí.
Arran de la creació de la nova base, Cassà ha recuperat un servei que feia més de vint anys que no existia al municipi. De fet, l'última ambulància amb base pròpia es remunta a l'any 2001, quan la Creu Roja va deixar de prestar el servei de transport sanitari des de la base de Llagostera. Des del mes d'abril, el municipi ha tornat a disposar d'aquest recurs, que dona cobertura tant a Cassà com als pobles del voltant.
La recuperació del servei ha estat possible gràcies a un estudi de l'activitat sanitària dels darrers deu anys al territori. Aquesta anàlisi, duta a terme amb el suport de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, ha permès desenvolupar una eina de mapes d'activitat per ajudar a definir el nou desplegament territorial del SEM a Catalunya, fet que ha comportat la creació de la nova base.
El servei, finançat íntegrament pel CatSalut, funciona cada dia de les 8 del matí fins a les 12 de la nit i compta amb una plantilla formada per sis professionals.
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