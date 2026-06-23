Un petit incendi en una casa de Sant Gregori deixa una persona afectada pel fum
El foc, originat a la planta baixa, ha estat extingit pels Bombers en menys de vint minuts
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Una persona ha estat atesa aquest dimarts per inhalació de fum arran d’un incendi en una casa de Sant Gregori. El foc s’ha declarat en un habitatge del carrer de les Cases Corber i, segons han informat els Bombers, s’hauria originat en una assecadora situada a la planta baixa.
Els Bombers han rebut l’avís a les 14.10 hores i s’hi han desplaçat amb tres dotacions. Les flames han quedat extingides a les 14.29 hores, menys de vint minuts després de l’alerta. La persona afectada ha requerit assistència sanitària, però l’afectació no ha estat greu i no consten més ferits.
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