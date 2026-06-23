Plastikóre, una "spin-off" de la UdG, guardonada amb dos premis a l'SpinUOC 2026
El Premi a l'Impacte Social de la Ramon Molinas Foundation, i el Premi del Públic a la Millor Presentació han estat els reconeixements a una tecnologia capaç d'eliminar fins al 95% de les microfibres i microplàstics de les aigües residuals
Plastikóre, l'spinoff de la Universitat de Girona (UdG), ha estat distingida amb dos premis a l'SpinUOC 2026, la jornada d'emprenedoria i transferència de coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El projecte ha estat reconegut gràcies a una tecnologia capaç d'eliminar entre el 85% i el 95% de les microfibres i microplàstics presents a les aigües residuals. En concret, ha rebut el Premi a l'Impacte Social de la Ramon Molinas Foundation, i el Premi del Públic a la Millor Presentació.
La tecnologia de Plastikóre té com a objectiu facilitar el compliment de la nova normativa europea sobre el tractament d'aigües residuals i reduir l'impacte d'aquests contaminants sobre els ecosistemes aquàtics, i neix de la recerca impulsada pel Grup de Recerca en Física Ambiental de la Universitat de Girona, dins l'Àrea de Física de la Matèria Condensada del Departament de Física, en col·laboració amb altres grups de la UdG i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA).
La base científica els ha permès transformar anys d'investigació en una solució tecnològica orientada a combatre la contaminació per microplàstics, un dels grans reptes ambientals actuals per l'impacte sobre els ecosistemes aquàtics, i els ha servit per obtenir aquest reconeixement.
"És una solució a la contaminació per microplàstics"
Segons el doctor Jordi Colomer, de la UdG, Plastikóre aporta "una solució concreta i mesurable a un problema global com és la contaminació per microplàstics, tot millorant la qualitat de l'aigua i protegint els ecosistemes aquàtics". La mateixa línia segueix la doctora Teresa Serra que destaca que el projecte "és un exemple de com la recerca en física ambiental i ciència de materials de la Universitat de Girona pot convertir-se en una tecnologia transferible que genera impacte real en el territori i en la salut de les persones".
Els recursos que han obtinguts amb els dos premis es destinaran a accelerar la validació de la tecnologia en entorns reals, impulsar proves pilot amb depuradores i indústries i reforçar el desenvolupament del producte amb l'objectiu d'arribar al mercat en els propers anys.
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