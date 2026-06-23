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La Policia Municipal intensifica els controls d’alcohol i drogues a Girona durant la setmana de Sant Joan

La campanya, coordinada amb el Servei Català de Trànsit, es durà fins al 28 de juny amb una trentena de dispositius a les principals vies de la ciutat

Un dels controls de la Policia Municipal durant la setmana de Sant Joan efectuat dilluns al barri de Pont Major de Girona.

Un dels controls de la Policia Municipal durant la setmana de Sant Joan efectuat dilluns al barri de Pont Major de Girona. / ajuntament de Girona

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La Policia Municipal de Girona farà una campanya intensiva de controls de drogoalcoholèmia entre el 22 i el 28 de juny, coincidint amb la setmana de Sant Joan. L’operatiu, coordinat amb el Servei Català de Trànsit, preveu una trentena de controls a les principals vies de la ciutat.

Els controls es distribuiran en diferents franges horàries, de matí, tarda i nit, amb l’objectiu de cobrir tota la jornada. Els agents faran proves d’alcoholèmia i de detecció de drogues als conductors que circulin per la xarxa viària urbana, informa el consistori.

La campanya coincideix amb un període en què augmenta la mobilitat, especialment nocturna, i també el risc de conduir sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies.

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El 2025, la Policia Municipal de Girona va fer 1.174 controls d’alcoholèmia i 3.799 proves, amb 287 positius. En drogues, es van fer 93 controls i 107 proves, amb 72 positius.

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