La Policia Municipal intensifica els controls d’alcohol i drogues a Girona durant la setmana de Sant Joan
La campanya, coordinada amb el Servei Català de Trànsit, es durà fins al 28 de juny amb una trentena de dispositius a les principals vies de la ciutat
La Policia Municipal de Girona farà una campanya intensiva de controls de drogoalcoholèmia entre el 22 i el 28 de juny, coincidint amb la setmana de Sant Joan. L’operatiu, coordinat amb el Servei Català de Trànsit, preveu una trentena de controls a les principals vies de la ciutat.
Els controls es distribuiran en diferents franges horàries, de matí, tarda i nit, amb l’objectiu de cobrir tota la jornada. Els agents faran proves d’alcoholèmia i de detecció de drogues als conductors que circulin per la xarxa viària urbana, informa el consistori.
La campanya coincideix amb un període en què augmenta la mobilitat, especialment nocturna, i també el risc de conduir sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies.
El 2025, la Policia Municipal de Girona va fer 1.174 controls d’alcoholèmia i 3.799 proves, amb 287 positius. En drogues, es van fer 93 controls i 107 proves, amb 72 positius.
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