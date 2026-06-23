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El Sindicat d'Habitatges denuncia l'actuació policial contra els residents de l’antiga Fàbrica Simon

Els col·lectius critiquen l'operatiu policial i exigeixen solucions residencials dignes davant la manca d'alternatives d'habitatge

La façana de l'antiga fàbrica Simon, al carrer Barcelona.

La façana de l'antiga fàbrica Simon, al carrer Barcelona. / Aniol Resclosa

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

El Sindicat d’Habitatge i diverses entitats denuncien l’operació policial del passat divendres a l’antiga Fàbrica Simon de Girona. Un dispositiu en què van intervenir agents de la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local, en el marc del pla Kanpai, i que es va saldar amb 35 persones identificades i 88 antecedents acumulats entre totes elles.

Aquests fets han generat el descontent del Sindicat d’Habitatge i de més d’una trentena d’entitats, que consideren que l’actuació s’emmarca en una estratègia de “gestió policial” d’una situació que defineixen com una emergència de l’habitatge.

Les entitats recorden, en un comunicat, que la intervenció arriba mesos després que signessin el manifest “Garantim un habitatge per a tothom”, arran de la voluntat de l’Ajuntament de Girona de desallotjar les prop de cinquanta persones que viuen a la fàbrica.

En aquest context, els col·lectius critiquen que, després de la mobilització social i sindical, el consistori expresses la voluntat de treballar en una solució per als residents, però que passat diversos mesos encara no s’ha concretat cap alternativa d’habitatge i, rebutgen que les administracions continuïn intervenint sobre l’espai amb operatius policials sense abordar el que consideren el veritable problema, l’alternativa de l’habitatge per a totes les persones.

A més també alerten que les identificacions i els possibles antecedents derivats d’aquestes actuacions poden complicar processos de regularització administrativa en el marc de la normativa d’estrangeria vigent.

La denúncia de les entitats

Davant aquesta situació, les entitats signants denuncien l’ús de les polítiques d’excepció i d’estrangeria i la criminalització de la pobresa, i assenyalen responsabilitats tant al Govern de la Generalitat, com al municipal, a qui acusen de col·laborar o impulsar aquest tipus d’operatius.

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Per tot això, les entitats exigeixen la suspensió immediata de les mesures cautelars i de les ordres d’expulsió que, segons afirmen, s’haurien iniciat arran del dispositiu policial, així com la garantia de solucions residencials dignes per a totes les persones residents a la Fàbrica Simon. I conclouen el comunicat advertint que arran dels fets, “s’han creuat moltes línies vermelles”.

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