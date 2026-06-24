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Cremen un arbre de la Devesa de Girona durant la nit de Sant Joan

El PSC reclama a l’Ajuntament que busqui els responsables i revisi el control en espais sensibles durant la revetlla

Imatge del vídeo difós pel PSC en què es veuen flames en un arbre de la Devesa.

Imatge del vídeo difós pel PSC en què es veuen flames en un arbre de la Devesa. / DdG

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La revetlla de Sant Joan va acabar amb flames en un arbre de la Devesa de Girona. El PSC ha denunciat públicament aquest dimecres els fets després de difondre un vídeo de l’incident i ha reclamat a l’Ajuntament que busqui els responsables.

«Sant Joan no hauria de ser sinònim de vandalisme. Menys encara a la Devesa», ha expressat el grup municipal socialista. El PSC critica que els petards i la pirotècnia es facin servir de manera irresponsable i defensa que aquest material s’ha de manipular «amb responsabilitat i amb esperit de diversió», però «no per destruir l’espai públic».

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Crida a depurar responsabilitats

Els socialistes consideren que l’Ajuntament de Girona té l’obligació d’investigar què va passar durant la nit de Sant Joan a la Devesa. Per això, reclamen que el consistori busqui els responsables, depuri responsabilitats i reflexioni sobre «com es controla una nit d’aquestes característiques en entorns sensibles».

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