Un incendi al costat de les vies talla momentàniament l’alta velocitat entre Girona i Figueres
La circulació ja s’ha restablert i els Bombers han controlat el foc, que ha cremat pneumàtics, matalassos i vegetació
Un incendi sota la C-65, a Girona, ha obligat aquest dimecres a la tarda a tallar temporalment la circulació dels trens d’alta velocitat entre Girona i Figueres. El foc s’ha declarat en una zona propera a la infraestructura ferroviària i ha cremat pneumàtics, matalassos i vegetació.
Els Bombers han rebut l’avís a les 16.01 hores i han desplaçat quatre dotacions fins al punt de l’incendi. Segons ha informat el cos, les flames s’han propagat a la vegetació del voltant, en una zona situada entre les vies i la riera. Protecció Civil, per la seva banda, també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. Pocs minuts després, a les 16.54 hores, ha informat que la circulació dels trens d’alta velocitat havia quedat restablerta i ha donat per finalitzada la prealerta.
Subscriu-te per seguir llegint