Els Premis Estik Tokat amplien els guardons per reconèixer creadors digitals gironins
Les candidatures es poden presentar fins al 28 de juliol i la gala se celebrarà l’1 d’octubre al Centre Cultural La Mercè
Els Premis Estik Tokat amplien els guardons en la seva segona edició per reconèixer creadors digitals en català vinculats a les comarques gironines. La iniciativa, organitzada per la Fundació Cultural El Foment amb el suport de l’Ajuntament de Girona, vol donar visibilitat a projectes consolidats i emergents que contribueixen a reforçar la presència del català a les xarxes socials i a les noves plataformes digitals.
Els guardons donen continuïtat a la jornada sobre creació digital en català impulsada pel consistori gironí l’any 2024 i es consoliden com una aposta per fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit digital. A través del reconeixement institucional de creadors i creadores de contingut, els premis volen contribuir a reforçar un ecosistema digital vinculat al territori.
Més premis
La principal novetat d’aquesta edició és la incorporació d’una segona distinció en cadascuna de les dues categories. El Premi Llengua Viva, adreçat a projectes consolidats en català amb impacte a les xarxes socials i vinculació amb les comarques gironines, manté un primer guardó dotat amb 800 euros i n’afegeix un segon de 500 euros. El Premi Girona Emergent, destinat a creadors amb trajectòries inicials però amb propostes de qualitat i potencial de creixement, tindrà una primera dotació de 300 euros i una segona de 200 euros.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona, Núria Riquelme, destaca que l’objectiu és que el català tingui «plena vitalitat també a les xarxes socials i a les noves plataformes digitals». Riquelme defensa que en aquests espais també s’hi construeix «comunitat, cultura i identitat» i afegeix que Girona vol acompanyar i impulsar els creadors que contribueixen a fer créixer un ecosistema digital «innovador, de qualitat i en català».
El termini
Les candidatures ja es poden presentar i el termini estarà obert fins al 28 de juliol de 2026. Per optar als premis, els candidats han de tenir setze anys o més, crear contingut original en català i acreditar una vinculació amb les comarques gironines, ja sigui per residència, trajectòria o per la temàtica dels continguts que elaboren. La gala de lliurament dels premis tindrà lloc el dijous 1 d’octubre, a les set de la tarda, al Centre Cultural La Mercè de Girona. L’acte reunirà figures del panorama digital i cultural català, com les creadores de contingut Laura Grau i Cèlia Espanya, la periodista Ona Falcó i la psicòloga Elena Puig. La conducció i dinamització de la vetllada anirà a càrrec de l’actriu Anna Aumatell.
La programació també inclourà les actuacions musicals de Júlia Mouen i del grup Siderland. L’organització planteja la gala com un espai de trobada entre creadors, professionals i públic, més enllà del lliurament dels guardons. L’assistència serà gratuïta, però requerirà inscripció prèvia.
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