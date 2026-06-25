Girona custodiarà més de 54.000 documents gràfics i audiovisuals de l’1 d’octubre
L’Ajuntament i la Fundació Fundem la República signen un acord perquè l’Arxiu Municipal conservi i difongui el fons documental
L’Arxiu Municipal de Girona custodiarà, conservarà i difondrà el fons documental de l’1 d’octubre impulsat per la Fundació Fundem la República. L’Ajuntament de Girona i l’entitat han signat aquest dijous un acord de col·laboració perquè l’anomenat Arxiu 1 d’octubre, format per més de 54.000 documents gràfics i audiovisuals, quedi dipositat a la institució gironina. El fons inclou materials procedents de pobles i col·legis electorals d’arreu del país del dia 1 d’octubre del 2017. Segons l’Ajuntament, l’acord permetrà garantir-ne la preservació, la conservació i la gestió professional, així com facilitar-ne l’accés per a la recerca i la consulta pública.
La signatura s’ha fet aquest matí a la Casa Macià de Prats de Molló. A l’acte hi han participat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis; el conseller de Cultura, Lluís Puig, i la patrona i portaveu de la Fundació Fundem la República, Titon Laïlla. Durant la trobada també s’ha fet el lliurament simbòlic del fons als representants municipals.
«L’esperit de resistència independentista»
Salellas ha destacat que la donació representa un «doble orgull» per a la ciutat. D’una banda, ha remarcat que suposa un reconeixement a la feina de l’Arxiu Municipal, que ha definit com una institució «clau» dins el mapa arxivístic català. De l’altra, ha defensat que també és un reconeixement a Girona com a ciutat que manté viu «l’esperit de resistència independentista». L'alcalde de Girona ha afegit que l’arxiu preserva la memòria d’un episodi en què, segons ha afirmat, «la voluntat democràtica del poble català el 2017 va ser ofegada per la repressió». L’alcalde ha situat aquest fons com una eina de memòria i de consulta per a les generacions futures.
Per la seva banda, Gemma Geis ha agraït la feina feta per la Fundació Fundem la República per preservar aquest material durant els darrers anys. La vicealcaldessa ha afirmat que l’1 d’octubre representa «la voluntat democràtica de tot un poble d’exercir el seu dret a decidir lliurement el seu futur» i ha remarcat que custodiar aquest arxiu és preservar la memòria de les persones que van defensar «les urnes, la democràcia i el dret de Catalunya a decidir». L’acord estableix que el patrimoni documental es conservi amb garanties tècniques i pugui ser consultat, estudiat i interpretat per investigadors, historiadors i ciutadania. També preveu assegurar-ne la preservació digital a llarg termini.
La Fundació Fundem la República ha subratllat el compromís de l’entitat amb la difusió del patrimoni documental del país i ha agraït la col·laboració de l’Arxiu Municipal i de l’Ajuntament de Girona. Abans de la signatura, Salellas també ha visitat l’Ajuntament de Prats de Molló i la Presta, on ha estat rebut per l’alcalde del municipi, Claude Ferrer, i diversos representants municipals. Salellas ha signat el llibre d’honor de la ciutat i ha mantingut una reunió institucional a la casa de la vila. La Casa Macià, on s’ha formalitzat l’acord, és un centre d’interpretació dedicat a la història de Catalunya, centrat en els conceptes de resistència, exili i solidaritat, i amb vocació de cohesió transfronterera.
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