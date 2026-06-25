Gràcies pel reconeixement
Rosa M. Falgàs Casanovas
A principis de juny, amb motiu del 10è aniversari del Premi Europa, l’Ajuntament de Girona ha fet un reconeixement a quatre entitats de Girona que, amb la seva activitat diària, contribueixen a promoure els valors europeus de cooperació, diàleg i progrés.
ACEFIR és una de les quatre entitats que ha rebut aquest reconeixement.
Des d’aquí, i en nom de tot l’equip d’ACEFIR i col·laboradors, volem agrair aquest reconeixement que és un gran estímul per continuar treballant, de forma voluntària, per una societat millor.
També volem agrair a l’Ajuntament de Girona, que igual com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i la Universitat de Girona, ens han obert les portes sempre que hi hem anat amb propostes, però sí d’una manera especial a l’Ajuntament atès que hem pogut portar a terme “reptes” que sense el seu ajut no haguessin estat possibles.
Permeteu-me explicar-ne dos que considerem rellevants:
- L’apadrinament de l’escultura de Torres Monsó “a, b, c, q / Les lletres toves” de la plaça Pompeu Fabra, davant de l’edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona. Aquesta escultura, dins el projecte de l’associació Amics de la UNESCO de Girona “Apadrinem escultures”, està apadrinada, entre d’altres, per ACEFIR i l’Associació Europea per l’Educació d’Adults (EAEA). Fa 9 anys, vàrem celebrar a Girona, la Conferència Europea per l’Aprenentatge al llarg de la vida organitzada per l’EAEA. Quan, entre altres activitats, vàrem apadrinar l’escultura, varen expressar l’admiració per la ciutat de Girona per demostrar el treball i suport a facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida, des de l’alfabetització a la Universitat i des de la formació formal a la no formal i informal. Una escultura al mig de la ciutat, una escultura viva, moderna, motivadora. Així és com es veu des de diferents països europeus i des de les institucions europees. A Brussel·les, a l’estanteria dels reconeixements rebuts per l’EAEA i al despatx d’ACEFIR, hi tenim una “lletra tova” en reconeixement de la nostra tasca des de l’alfabetització a la formació superior i del professorat.
- L'acceptació per part de l’Ajuntament de Girona d’esdevenir membre de la Xarxa Mundial de Ciutats de l’Aprenentatge de la UNESCO. Una xarxa de 425 ciutats d’arreu del món, de les quals només 4 són de l’Estat espanyol i totes elles són catalanes. Totes elles tenen en comú treballar per l’aprenentatge al llarg de la vida, per facilitar que les persones puguin aprendre allò que desitgen i/o necessiten. Va ser una gran satisfacció quan vàrem presentar la proposta i, molt més, quan Girona va ser acceptada l’any 2022.
Girona és una ciutat coneguda internacionalment pel treball que porta a terme, per facilitar que les persones trobin els recursos necessaris per aprendre i això ho anem constatant dia a dia. Gràcies! És un orgull formar part d’aquesta ciutat.
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