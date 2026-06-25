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Mou-te en Bici organitza una pedalada nocturna per Salt i Girona

La ruta s'iniciarà demà divendres a les 21:30h des de l'Ateneu Popular de Salt.

Una imatge de la pedalada de Reis d'aquest any

Una imatge de la pedalada de Reis d'aquest any / Mou-te en Bici

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Redacció

Redacció

L’entitat Mou-te en Bici organitza, demà, una pedalada nocturna. La sortida tindrà lloc a dos quarts de deu del vespre des de l’Ateneu Popular de Salt i el recorregut finalitzarà al centre cívic de Can Ninetes cap a un quart d’onze de la nit.

La ruta, d’uns tres quarts d’hora de durada, recorrerà diferents punts de Salt i Girona abans d’arribar al final del trajecte, on l’entitat acabarà repartint entre tots els participants un gelat.

Notícies relacionades

El Cartell de la pedalada nocturna

El Cartell de la pedalada nocturna / Mou-te en Bici

Com que es tracta d’una activitat nocturna, l’organització remarca que cal portar elements reflectors i llums durant tota la pedalada. A més, recorda que és obligatori l’ús del casc per als menors de 16 anys.

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