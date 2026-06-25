El pla per impulsar el comerç del centre de Girona, pendent d’un informe municipal
Girona Centre Eix Comercial ja ha enllestit un pla d’acció per a cinc anys, però el projecte encara no té data per arribar al ple municipal
El pla per crear la primera Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) de Girona està pendent d’un informe del secretari municipal abans de poder arribar al ple de l’Ajuntament. El projecte planteja un model de gestió comercial amb actuacions conjuntes per dinamitzar l’activitat econòmica i reforçar la competitivitat dels negocis del centre. Girona Centre Eix Comercial, l’entitat que impulsa la proposta, assegura que ja ha completat tota la feina de definició del projecte. L’associació ha elaborat un pla d’acció per als pròxims cinc anys que inclou els objectius, les actuacions i el pressupost de la futura àrea.
La documentació ja està en mans de l’Ajuntament, que és l’administració encarregada de tramitar els passos previstos per la normativa. Fonts municipals expliquen que l’àrea de Promoció Econòmica ha completat la part del procediment que li corresponia i que l’expedient es troba ara en mans del secretari municipal perquè elabori l’informe pertinent. Quan aquest document estigui enllestit, la proposta ja es podrà elevar al ple. El consistori, però, admet que encara no pot concretar quan serà possible, perquè el calendari depèn ara de Secretaria.
Els passos pendents
Girona Centre Eix Comercial explica que treballa de manera coordinada amb l’Ajuntament perquè el projecte continuï el seu recorregut administratiu. Després de l’informe i del pas pel ple, haurà d’avançar cap a les fases posteriors, entre les quals hi ha la convocatòria d’una votació entre els titulars de les activitats econòmiques incloses dins l’àmbit de l’APEU. «La proposta està preparada i a disposició de l’Ajuntament, i el calendari dels pròxims passos dependrà de l’evolució d’aquesta tramitació administrativa», assenyala l’entitat comercial.
L’associació confia que el procés pugui avançar durant els pròxims mesos i considera que la iniciativa és estratègica per a la competitivitat i la dinamització del centre de Girona. De moment, però, no hi ha una previsió concreta ni per portar la proposta al ple ni per convocar la votació posterior.
Un projecte iniciat fa més d’un any
Girona Centre Eix Comercial ja treballava en el projecte el febrer del 2025. Aleshores va participar en la tercera jornada «Construint les APEU a Catalunya», celebrada a Sant Boi de Llobregat, per compartir l’experiència de Girona en la preparació d’aquest nou model de gestió comercial.
La trobada també va comptar amb representants de la Jonquera i Berga, municipis que desenvolupaven les seves respectives propostes. Els participants van defensar les APEU com una eina per dinamitzar l’economia local, transformar l’entorn urbà i millorar l’experiència de compra. La presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, va explicar que l’objectiu era reforçar l’activitat del centre i la competitivitat dels establiments. «Aquesta APEU no només és una prova pilot, sinó una aposta de futur, estratègica i transformadora», va afirmar.
Subscriu-te per seguir llegint
- El camioner mort en accident a l'AP-7 a Riudellots era un veí de Celrà de 42 anys
- L'alcalde d'Arbúcies rebrà la British Empire Medal del rei Carles III per mantenir la memòria de l'accident aeri del Montseny
- En record d’Angelina Roca, una cuinera excepcional
- Mestral obre al Pedró de Palamós amb una proposta de cuina senzilla i fresca
- Mor als 106 anys Maria Canaleta, la veïna de Riells i Viabrea que va 'ressuscitar' la ratafia de la seva àvia
- Necrològiques del 24 de juny
- L'avís per onada de calor suma el Gironès i el Pla de l’Estany
- Berta Ribas perd la por a volar després de deixar l’Spar Girona: “Ara em toca jugar”