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Roben una bicicleta de 14.000 euros a Girona

La Policia Municipal va recuperar el vehicle al cap de 45 minuts a Santa Eugènia i va detenir un home de 47 anys

Dos agents de la Policia Municipal de Girona

Dos agents de la Policia Municipal de Girona / Marc Martí Font

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Una bicicleta d’alta gamma valorada en 14.000 euros va ser robada divendres al vespre al barri de Sant Pau de Girona i recuperada al cap de 45 minuts a Santa Eugènia. La Policia Municipal de Girona va detenir un home de 47 anys com a presumpte autor del furt.

Els agents del Grup d’Investigació i Seguretat de la Policia Municipal van rebre l’avís cap a dos quarts de vuit del vespre. Segons diversos testimonis, el presumpte autor hauria manifestat que marxava cap a Salt amb la intenció de vendre la bicicleta. A partir d’aquest avís, els agents van iniciar una recerca pels barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia. Cap a un quart de nou del vespre, van localitzar un home que caminava per la vorera amb una bicicleta a la mà que coincidia amb la descripció del vehicle sostret.

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Un cop fetes les comprovacions, la Policia Municipal va confirmar que el número de sèrie de la bicicleta coincidia amb el de la bicicleta robada. Els agents van detenir l’home, que no tenia domicili conegut i acumulava antecedents per diversos delictes, per un presumpte delicte de furt.

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