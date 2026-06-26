Accident a l’AP-7 a Sant Julià de Ramis amb un cotxe bolcat i més d’un quilòmetre de cua
El sinistre s’ha produït en sentit sud, ha generat aturades de més d’un quilòmetre i encara no se sap si hi ha ferits
Un accident a l’AP-7 a l’altura de Sant Julià de Ramis ha provocat aquest dijous a la tarda aturades de més d’un quilòmetre en sentit sud. El sinistre, en què hi ha implicat un cotxe bolcat, s’ha produït cap a les 17.50 hores, segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit. De moment, no han transcendit les causes de l’accident ni si hi ha persones ferides. La imatge del sinistre mostra un turisme bolcat a la calçada, amb diversos vehicles aturats al darrere.
Retencions en sentit sud
L’accident ha afectat la circulació en direcció sud, en sentit Girona i Barcelona, i ha generat més d’un quilòmetre de cua a la zona. Els serveis d’emergència treballen per aclarir les circumstàncies del sinistre i normalitzar la circulació.
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