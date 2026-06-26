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Cassà de la Selva celebra la cinquena edició del Festival de Jazz d'Estiu C-65

El festival gratuït a l'aire lliure oferirà dues actuacions musicals a la plaça Petita del municipi

Un concert de l'anterior edició del festival.

Un concert de l'anterior edició del festival. / Ajuntament de Cassà

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Redacció

Redacció

Cassà de la Selva acull el pròxim divendres, a la plaça Petita (20.30 h), la cinquena edició del Festival de Jazz d'Estiu C-65. El cicle comptarà amb dues actuacions. La primera anirà a càrrec del duet format per Ana Rossi i Jesús Mañeru. Tot seguit, actuarà Doideca, una formació integrada per Frederisa Silva, Ana Ayala, Itziar Mendibil, Clàudia Bosch, Cala Quintero, Guillaume Coulbois i la cassanenca Estefanía Chamorro.

El cartell del festival.

El cartell del festival. / Ajuntament de Cassà

El Festival de Jazz C-65 va néixer amb l'objectiu d'oferir concerts gratuïts a l'aire lliure durant les nits d'estiu, i és per això que durant la vetllada, el públic també disposarà de servei de sopar i bar.

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