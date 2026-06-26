Dues detencions en menys d'una hora a Girona per un robatori violent i amenaces amb un ganivet
Una treballadora va ser traslladada a l’Hospital Trueta després de rebre diversos cops en intentar recriminar un furt
La Policia Municipal de Girona va detenir dimecres 17 de juny a la tarda dos homes en menys d’una hora per dos incidents al barri de la Devesa. El primer cas va ser un robatori amb violència en un establiment comercial i el segon, unes amenaces amb arma blanca a un veí de la ciutat.
El primer incident va tenir lloc cap a les cinc de la tarda a la plaça Marquès de Camps. Segons la Policia Municipal, un home va sostreure un article d’una botiga i, quan una treballadora va sortir a recriminar-li els fets, la va agredir. L’home la va colpejar diverses vegades a la cara, al cap i a la part superior del cos davant de persones que es van apropar per ajudar-la.
La víctima va patir contusions i erosions i va ser atesa pel SEM , que la va traslladar a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Amb la descripció facilitada per la víctima i les imatges aportades per una testimoni, diverses patrulles van localitzar el presumpte autor pocs minuts després. L’home, d’uns 40 anys i veí de Salt, va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.
Amenaçant amb un ganivet
El segon cas es va produir poca estona després, cap a dos quarts de sis de la tarda, quan la Policia Municipal va rebre l’avís que una persona amenaçava un ciutadà amb un ganivet en un carrer del barri de la Devesa.
Agents del Grup d’Investigació i Seguretat van localitzar el presumpte autor assegut en un banc d’una plaça, amb l’arma blanca visible al seu costat. Els agents van intervenir el ganivet i van detenir l’home, veí de Girona i amb antecedents policials, com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces, informa l'ajuntament.
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