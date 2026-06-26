Girona dona continuïtat a la transformació del carrer de la Creu amb l'inici de la segona fase
Les obres, que duraran uns 15 dies, començaran el pròxim dilluns i reordenaran l'espai viari incloent-hi modificacions al carril bici i a les zones d'aparcament
L’Ajuntament de Girona començarà dilluns vinent la segona fase de la reforma del carrer de la Creu, que afectarà el tram comprès entre la travessera de la Creu i el carrer de la Font del Rei. Aquesta actuació s’emmarca dins del pla de transformació progressiva del carrer, que ja va iniciar una primera fase com a prova pilot el juliol del 2025.
Després d’aquella primera intervenció, que va introduir canvis en la distribució de l’espai viari en diferents trams. Ara es dona continuïtat al projecte estenent el model fins al carrer de la Font del Rei.
Els treballs, a càrrec de la brigada municipal, tindran una durada prevista d’uns 15 dies i se centraran en la reordenació de l’espai viari, amb modificacions en el carril bici, la senyalització i les zones d’estacionament i càrrega i descàrrega. El regidor de Mobilitat i Espais Públics, Isaac Sánchez, ha remarcat que “els resultats de la primera fase ens confirmen que anem en la bona direcció”.
La primera fase
Les actuacions de la primera fase van dividir-se en diferents trams. Es va substituir l’aparcament de cotxes existent per un de motos en el tram del carrer de la Creu davant de la benzinera, a tocar de la plaça dels Països Catalans. També, es van fer canvis en el tram entre el carrer del Migdia a la travessera de la Creu. En aquest espai, es va treure l’aparcament del centre del carrer i es va posar el carril bici al lloc on hi havia l’aparcament.
A més es van aplicar mesures d’accessibilitat a les cruïlles del carrer del Migdia amb el carrer de la Rutlla i amb el carrer de la Creu, instal·lant botoneres a la vorera per les persones invidents.
La nova reforma
En aquestes noves obres, el carril bici bidireccional, tal com ja es va fer en la primera fase, es traslladarà a l’espai que actualment ocupa una zona d’aparcament situada al costat esquerre en sentit de circulació, mentre que l’espai que fins ara ocupava el carril bici es convertirà en zona per a vianants.
També es modificarà la zona de càrrega i descàrrega situada als números 2-4, que es desplaçarà a l’altra banda del carrer, als números 3-5. A més, la reforma comportarà la supressió de setze places d’aparcament de zona blava i sis places d’aparcament de motos.
“Volem un carrer de la Creu més amable, més accessible i més segur per a tothom”. ha recalcat Sánchez abans de l’inici dels treballs previst per a la setmana vinent.
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