Girona iniciarà dilluns les obres per pacificar l’entorn de l’Escola Santa Eugènia
Els treballs al carrer de la Mare de Déu de la Salut duraran deu mesos i obligaran a canviar el sentit d’un tram del carrer de la Maçana
Les obres per pacificar l’entorn de l’Escola Santa Eugènia de Girona començaran dilluns vinent al carrer de la Mare de Déu de la Salut i tindran una durada prevista de deu mesos. Els treballs afectaran el tram situat entre el passeig d’Olot i el carrer de la Maçana, que es convertirà en un espai sense trànsit motoritzat. La intervenció també comportarà canvis de mobilitat a la zona, ja que el tram del carrer de la Maçana entre el carrer de l’Orient i el carrer de la Mare de Déu de la Salut canviarà de sentit.
L’actuació forma part de la proposta del camí escolar segur de l’Escola Santa Eugènia, coneguda popularment com el Col·legi Groc. El projecte preveu posar el carrer al mateix nivell que la vorera, pavimentar la zona, incorporar-hi més vegetació i adaptar l’espai a la normativa d’accessibilitat. L’objectiu és millorar l’arribada al centre educatiu i generar un entorn més segur per a l’alumnat, les famílies i el veïnat.
Canvis en la mobilitat
A partir de dilluns, l’accés dels vehicles motoritzats quedarà prohibit en aquest tram mitjançant senyalització i elements físics per impedir el pas. El canvi de sentit al carrer de la Maçana servirà per ordenar la circulació a l’entorn afectat per les obres. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, defensa que la intervenció s’emmarca en la voluntat de millorar els barris de la ciutat amb espais públics «més segurs, accessibles i ben condicionats». Segons Geis, l’actuació permetrà adequar l’entorn de l’Escola Santa Eugènia i oferir un espai de més qualitat tant per a la comunitat educativa com per al conjunt del veïnat.
El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, remarca que la pacificació d’aquest entorn escolar suposa «un pas més» per avançar cap a una ciutat on l’espai públic sigui «abans que res, de les persones». Font destaca que la mesura ha de permetre que els infants puguin arribar a l’escola d’una manera més segura i autònoma i contribuir a millorar la qualitat de vida al barri.
Una inversió de 142.944 euros
Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Construccions Pere Miquel per un import de 142.944,48 euros, IVA inclòs. L’Ajuntament també vincula aquesta actuació amb la connexió entre l’espai agrícola de les Hortes de Santa Eugènia i el barri patrimonial de Sant Narcís.
La pacificació de l’entorn de l’Escola Santa Eugènia se suma a altres intervencions fetes des del 2023 als voltants de centres educatius de la ciutat. En aquest període s’ha actuat a l’escola Marta Mata, l’Àgora, el Cassià Costal, l’Escola Joan Bruguera i l’Escola Bressol Cavall Fort. També s’han millorat els camins escolars segurs de l’Escola Montjuïc, l’Escola Migdia i el FEDAC Sant Narcís.
Més espai per als vianants
El consistori situa aquesta obra dins l’estratègia per guanyar espai públic per als vianants i crear nous espais de convivència als barris. En els darrers tres anys també s’han pacificat diversos carrers de Germans Sàbat i s’han transformat en places l’antic aparcament de sota vies, entre la travessia del Carril i el carrer de Santa Eugènia, i l’entorn de la parròquia de Sant Pau, al carrer de Narcís Blanch. A més, l’Ajuntament estudia implantar progressivament noves mesures de pacificació a la plaça de Catalunya, amb restriccions de trànsit i més prioritat per al veïnat i els vehicles autoritzats.
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