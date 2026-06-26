Girona repassa la història de la lluita LGTBIQA+ en una exposició al Museu d’Història
La mostra s’inaugura diumenge i es podrà visitar gratuïtament fins al 13 de setembre
El Museu d’Història de Girona inaugurarà aquest diumenge, 28 de juny, a les 12 del migdia, l’exposició Repressió, plaer i llibertat: la lluita LGTBIQA+ a Girona, una mostra que recorre la trajectòria històrica del col·lectiu a la ciutat i a Catalunya, des de la persecució medieval fins a l’activisme contemporani. La proposta, que coincideix amb el Dia Internacional de l’Alliberament LGTBIQA+, es podrà visitar de manera gratuïta fins al 13 de setembre a la sala d’exposicions temporals del museu.
L’exposició està comissariada per Lyhdyr Esquerdo Teixidó i Pau Gàlvez Lot i presenta objectes i elements que testimonien una lluita antiga, persistent i sovint marginalitzada. La mostra també posa l’accent en els espais de la ciutat que han estat clau per visibilitzar el col·lectiu, tant com a punts de protesta com de trobada i comunitat.
Cinc àmbits temàtics
El recorregut expositiu s’organitza en cinc àmbits. El primer, Identitats anomenades, funciona com un glossari sobre les diferents orientacions sexuals i identitats de gènere. El segon, Identitats perseguides, aborda la presència de persones LGTBIQA+ a l’edat mitjana als Països Catalans i la persecució exercida pels poders civils i religiosos.
La mostra continua amb La primera generació del moviment, dedicada als primers actes de visibilització i reivindicació a Europa i als Estats Units. El quart àmbit, Moviment LGTBIQA+ a Catalunya, se centra en la consolidació dels moviments pels drets del col·lectiu a partir dels anys 70. Finalment, Moviment LGTBIQA+ a Girona posa el focus en el cas de les comarques gironines.
Segons l’Ajuntament, la mostra vol recordar que molts dels drets que avui poden semblar bàsics són recents i que cal continuar treballant per mantenir-los i per combatre l’LGTBI-fòbia en tots els àmbits de la societat.
Memòria i drets humans
El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, defensa que «la cultura és una eina per generar cohesió i transformar la societat en positiu». En aquest sentit, remarca que és important que els equipaments culturals acullin propostes que connectin «patrimoni, memòria i drets humans» i que convidin la ciutadania a reflexionar sobre el camí recorregut i els reptes pendents.
La regidora d’Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, recorda que l’exposició forma part dels actes organitzats al voltant del Dia Internacional de l’Alliberament LGTBIQA+. La programació va començar dilluns amb el desplegament de la bandera de l’Orgull al balcó de l’Ajuntament, amb el lema d’enguany: «Girona, ciutat orgullosament diversa. Ni un pas enrere en els nostres drets!».
Activitats paral·leles
Al voltant de l’exposició s’han programat diverses activitats gratuïtes. L’acte inaugural d’aquest diumenge inclourà un espectacle drag de Joanne Madmoiselled i un monòleg de La Mamu. L’11 de juliol, a les 11 del matí, tindrà lloc la taula rodona La situació de les persones LGTBIQA+ a Girona avui.
La programació també inclou l’itinerari Els orígens de l’activisme LGTBIQA+ a Girona, que es farà el 29 de juliol i el 4 de setembre; visites comentades de l’exposició els dies 7 d’agost i 13 de setembre a càrrec del comissariat, i la conferència La persecució LGTBIQA+ a través de la història, a càrrec de l’historiador Leopold Estapé, el 4 de setembre.
El Museu d’Història emmarca aquesta proposta en la voluntat d’incorporar la perspectiva feminista en les seves activitats. L’exposició posa de manifest la relació entre la història dels feminismes i la lluita LGTBIQA+, dues trajectòries que, segons el museu, s’han alimentat mútuament i formen part d’un eix transversal per entendre l’evolució social de Girona.
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