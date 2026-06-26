Crema una barraca i matolls a les Hortes de Salt
El foc s’ha declarat a prop de l’institut Vallvera i del Parc del Rec Monar i s’ha extingit al cap d’una hora i mitja
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Un incendi a les Hortes de Salt va cremar dijous una barraca i una zona de matolls a prop de l’institut Vallvera i del Parc del Rec Monar. El foc no va provocar ferits i, de moment, se’n desconeix l’origen.
Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar dues dotacions, que van treballar per sufocar les flames. Segons fonts d’emergències, el foc va cremar amb baixa intensitat, però va afectar sobretot matolls i una barraca situada en aquest entorn d’hortes.
Els efectius van donar l’incendi per extingit al cap d’una hora i mitja. Fins al lloc també s’hi va desplaçar la Policia Local de Salt.
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