Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Balenes al MontgríMor Salomó MarquèsEstafa a PalamósHabitatges turísticsVeneçuelaPau CubarsíMundial futbol
instagramlinkedin

Crema una barraca i matolls a les Hortes de Salt

El foc s’ha declarat a prop de l’institut Vallvera i del Parc del Rec Monar i s’ha extingit al cap d’una hora i mitja

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Salt

Un incendi a les Hortes de Salt va cremar dijous una barraca i una zona de matolls a prop de l’institut Vallvera i del Parc del Rec Monar. El foc no va provocar ferits i, de moment, se’n desconeix l’origen.

Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar dues dotacions, que van treballar per sufocar les flames. Segons fonts d’emergències, el foc va cremar amb baixa intensitat, però va afectar sobretot matolls i una barraca situada en aquest entorn d’hortes.

Notícies relacionades

Els efectius van donar l’incendi per extingit al cap d’una hora i mitja. Fins al lloc també s’hi va desplaçar la Policia Local de Salt.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents