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Un bus municipal acaba calcinat sota les vies del tren a Girona per una avaria al motor

El vehicle feia la línia 12 de TMG i no hi ha hagut ferits després que el conductor fes baixar els passatgers

El bus calcinat a Girona

El bus calcinat a Girona / Helena Viñas

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Tony Di Marino

Helena Viñas

Girona

Un bus municipal de TMG ha acabat calcinat aquest dijous a la tarda sota les vies del tren a Girona, al carrer Berenguer i Carnicer, després d’una avaria al motor. El vehicle feia la línia 12 i no hi ha hagut persones ferides.

El conductor del bus, Jordi Ramos, ha explicat que estava fent el recorregut habitual de la línia 12 i que, baixant del Puig d’en Roca, ha començat a sortir fum del vehicle. Segons el seu relat, ha arribat fins a la zona de l’arcada, on hi ha l’última parada, i els passatgers han pogut baixar abans que el foc anés a més. «Ha començat a sortir una mica de fum i, quan he arribat aquí a l’arcada, que és l’última parada, ha baixat la gent», ha explicat Ramos. El conductor ha intentat apagar el foc amb un extintor, però les flames s’han estès ràpidament. «Ho he intentat parar amb un extintor, però ja ha sigut impossible», ha relatat.

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Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers i de la Policia Municipal de Girona. A conseqüència de l'incendi, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Girona i Flaçà durant aproximadament uns 25 minuts.

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