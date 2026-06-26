L’alcaldessa de Salt exposa al president de la Generalitat els projectes clau del municipi
Cristina Alarcón trasllada a Salvador Illa la voluntat d’optar al nou Pla de Barris i aborda el Campus de Salut, l’habitatge i la comissaria regional dels Mossos
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, es van reunir ahir a la tarda a la seu del Govern, a la plaça Sant Jaume, per abordar els principals projectes de futur del municipi. La trobada, que va durar al voltant d’una hora, va servir per posar sobre la taula qüestions com el nou Pla de Barris, el futur Campus de Salut, l’accés a l’habitatge i la nova comissaria regional dels Mossos d’Esquadra.
Segons ha informat l’Ajuntament de Salt, la reunió va permetre tractar diferents actuacions que el consistori considera clau per «continuar generant oportunitats i transformant el municipi». Un dels punts principals va ser la voluntat de Salt de presentar-se a la nova convocatòria del Pla de Barris, amb l’objectiu de seguir impulsant la transformació del sector Centre.
El Pla de Barris, prioritat municipal
Alarcón va traslladar a Illa que l’Ajuntament ha treballat internament per preparar projectes en els tres àmbits que marca la convocatòria: urbanisme, accions comunitàries i intervencions vinculades a la transició ecològica. La batllessa defensa que aquest programa pot ser una eina important per actuar de manera transversal en una zona prioritària del municipi i fer-ho amb el suport de la Generalitat. «Projectes com els del Pla de Barris són essencials per municipis com Salt per seguir treballant de manera transversal en la millora de determinats sectors del poble», assenyala Alarcón. L’alcaldessa també remarca que treballar «colze a colze amb la Generalitat» permet garantir un finançament important per tirar endavant les accions previstes.
La trobada també va servir per parlar de l’accés a l’habitatge. En aquest àmbit, l’Ajuntament va reiterar la necessitat de poder gestionar des del municipi els pisos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Segons el consistori, aquesta opció permetria unificar criteris de gestió i adjudicació. Alarcón també va reclamar la cessió dels pisos de la Sareb perquè passin a formar part de la borsa d’habitatge públic i ajudin a donar resposta a la demanda actual.
Campus de Salut i comissaria regional
Un altre dels temes tractats va ser el futur Campus de Salut. L’alcaldessa va agrair la coordinació entre els diferents departaments implicats en el projecte i el compromís expressat per la Generalitat perquè l’actuació segueixi el calendari previst per les administracions. Alarcón també va recordar que el Campus de Salut és considerat un projecte estratègic de país.
Segons l’Ajuntament, el desenvolupament del sector sud amb l’arribada d’aquest equipament ha de ser un element clau i transformador per generar una nova centralitat a l’àrea metropolitana de Girona, amb Salt com un dels municipis protagonistes. Durant la reunió, l’alcaldessa també va traslladar la bona entesa amb el Departament d’Interior perquè la nova comissaria regional dels Mossos d’Esquadra s’instal·li al terme municipal de Salt. L’acord també preveu l’ampliació de l’actual comissaria conjunta de Mossos i Policia Local, fruit de les negociacions entre el govern municipal, Interior i el grup municipal del PSC.
Finalment, Alarcón va agrair la invitació del president de la Generalitat i va destacar la voluntat de mantenir una col·laboració estreta entre l’Ajuntament de Salt i el Govern per continuar impulsant els projectes de transformació del municipi.
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