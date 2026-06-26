Les prunes de Montjuïc es convertiran en uns 150 pots de melmelada
L’espigolada feta al maig va permetre recollir uns 45 quilos de fruita dels arbres urbans del castell i l’Ajuntament preveu noves accions a la tardor
Les prunes recollides al voltant del Castell de Montjuïc de Girona es convertiran en uns 150 pots de melmelada. L’espigolada que es va fer el passat 29 de maig va permetre collir uns 45 quilos de fruita dels pruners de l’arbrat urbà d’aquest entorn, en una acció impulsada per l’Ajuntament de Girona i la Fundació Espigoladors dins del projecte "Urban(eta)a; ciutats comestibles".
L’activitat va consistir a recollir les prunes dels arbres situats al voltant del Castell de Montjuïc i aprofitar-les per evitar que es fessin malbé. Es tracta d’una fruita que no es pot comercialitzar però que és apta per al consum. L’objectiu de la iniciativa era donar sortida a aquest aliment i, al mateix temps, conscienciar sobre el malbaratament alimentari i les maneres d’evitar-lo.
Una part de les prunes collides es va fer servir el mateix dia en un taller de melmelada que es va organitzar just després de l’espigolada, al mateix Castell de Montjuïc. L’activitat es va dur a terme en una carpa mòbil equipada amb una petita cuina elèctrica, on es va elaborar melmelada amb la fruita recollida. Els participants també es van poder endur alguns grapats de prunes.
La resta de la fruita, corresponent a uns 30 quilos bruts de prunes, es va portar a l’obrador de la Fundació Espigoladors. Segons les dades facilitades, d’aquesta quantitat es calcula que en podrien sortir uns 150 pots de melmelada, que actualment s’estan produint. El producte resultant, d’acord amb el conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Espigoladors, es retornarà a la ciutadania i al municipi a través de donacions de diferent naturalesa. Aquestes accions es concretaran un cop s’hagi rebut la melmelada.
Memòria històrica
L’espigolada també tenia un component vinculat a la memòria històrica del Castell de Montjuïc. Les persones migrades que van arribar a Girona a mitjan segle XX van fer un assentament de barraques en aquest espai. Fruit d’aquell establiment, es van plantar pruners que encara avui perduren i que són els que s’han espigolat en aquesta acció.
El regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot, va destacar el dia de l’activitat que la iniciativa connecta natura, memòria històrica i participació comunitària. «Continuem avançant cap a una Girona més sostenible i conscient de la necessitat de reduir el malbaratament alimentari», va afirmar. Cot també va remarcar que l’actuació permet recuperar els fruits d’un espai amb història de la ciutat «des d’una mirada pedagògica i transformadora», en la línia de l’estratègia Girona Ciutat Circular.
El projecte s’emmarca en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i la Fundació Espigoladors, que té com a objectiu aprofitar els fruits de l’arbrat urbà i evitar que s’acabin convertint en residus. En el marc d’aquesta iniciativa també s’han dut a terme activitats de sensibilització ciutadana, com xerrades, tallers de cuina d’aprofitament i una exposició itinerant sobre el malbaratament alimentari a l’entrada de l’Ajuntament.
De cara a la tardor, l’Ajuntament de Girona i la Fundació Espigoladors preveuen impulsar noves accions dins del projecte Urban(eta)a; ciutats comestibles. Aquestes actuacions dependran de la producció dels fruiters de la ciutat. Entre els arbres que podrien formar part de futures espigolades hi ha oliveres, figueres, lledoners i altres espècies presents a l’arbrat urbà gironí.
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