Malestar dels veïns del parc Jordi Vilamitjana de Girona pels botellots: «Quan marxa el cotxe patrulla, tornen a engegar la música»
Els residents de la zona asseguren que les concentracions nocturnes es repeteixen cada cap de setmana amb música alta, brutícia i baralles
Els veïns de l’entorn del parc Jordi Vilamitjana de Girona denuncien molèsties recurrents pels botellots que, segons asseguren, es repeteixen cada cap de setmana quan comença el bon temps. Els residents expliquen que les concentracions nocturnes s’allarguen durant hores, amb cotxes aparcats a la zona, música alta, consum d’alcohol, brutícia i, en alguns casos, baralles.
El parc es troba gairebé al límit entre Girona i Salt. Segons relaten els veïns, el problema es concentra sobretot a l’entorn del parc i del pàrquing que hi ha al costat, on s’hi reuneixen grups de persones durant les nits del cap de setmana. «Cada estiu, quan comença a fer bon temps, comencen els botellots», lamenten. Els residents expliquen que la situació no és nova i que fa anys que es repeteix. «Jo fa tres o quatre anys que soc aquí i, des que hi soc, cada estiu és així», apunta un dels veïns de la zona. Segons explica, en algunes nits s’hi poden concentrar una quarantena o una cinquantena de persones, amb vehicles i equips de música que generen molèsties fins a altes hores de la matinada.
Més policia
Els veïns asseguren que truquen sovint a la Policia Municipal per alertar de la situació. Segons expliquen, diverses persones de la zona fan avisos durant la mateixa nit, però consideren que les actuacions no són suficients per resoldre el problema. «Quan marxa el cotxe patrulla, tornen a engegar la música», denuncien. La principal queixa és que les molèsties es repeteixen setmana rere setmana. Els residents afirmen que les patrulles s’hi desplacen, però que en molts casos la música només s’atura uns minuts i es reprèn quan els agents marxen. També asseguren que, en algunes ocasions, el cotxe policial no arriba a entrar al parc quan hi ha molta gent concentrada.
A banda del soroll, els veïns també es queixen de la brutícia que queda a la zona l’endemà. Expliquen que després dels botellots l’entorn del parc i del pàrquing apareix ple de restes i que els equips de neteja han de retirar els residus acumulats durant la nit. «Ho deixen tot brut i l’endemà les persones que venen a netejar han d’arreglar tot allò», afirmen.
Concerts autoritzats
Els veïns també diferencien aquesta problemàtica dels concerts autoritzats que, segons indiquen, se celebren aproximadament un cop al mes al parc. Tot i que aquests actes també generen molèsties pel volum de la música, expliquen que tenen llicència municipal i que el principal malestar ve de les concentracions nocturnes no autoritzades dels caps de setmana. Davant d’aquesta situació, els residents reclamen més presència policial a la zona i una resposta que eviti que el problema es repeteixi cada cap de setmana. Segons expliquen, tenen previst presentar instàncies a l’Ajuntament de Girona per deixar constància de les queixes i demanar mesures. «La sensació que tenim és que no hi ha una solució. No s’està arreglant», resumeixen.
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