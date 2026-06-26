La UdG situa 66 investigadores entre les científiques amb més impacte de l'estat
Anna Maria Romaní, investigadora de l'Institut d'Ecologia Aquàtica, repeteix com la científica de la UdG amb més impacte segons la classificació
La Universitat de Girona ha situat 66 investigadores entre les científiques amb més impacte, segons l'últim rànquing elaborat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a partir de les dades de Google Scholar. La classificació inclou 12.110 investigadores, tant espanyoles com estrangeres, vinculades a institucions de recerca de l'estat.
De les investigadores de la UdG que apareixen al rànquing, 27 es troben entre les 5.000 primeres classificades i dues formen part de les 1.000 científiques més ben posicionades.
Per segon any consecutiu, la investigadora de l'Institut d'Ecologia Aquàtica (IEA), Anna Maria Romaní, és la més ben situada de la universitat gironina en el rànquing. Romaní ocupa el lloc 607, fet que la converteix en la investigadora de la Universitat de Girona amb més impacte científic segons aquesta classificació.
El rànquing es mesura a través d'un indicador que mesura l'impacte de la producció científica a partir del nombre de publicacions i de citacions rebudes, dels quals han de tenir un índex d'igual o superior a 18. El CSIC impulsa aquesta classificació amb l'objectiu de donar més visibilitat a les dones investigadores, a través d'una eina gratuïta i d’accés obert com Google Scholar
Les dades es van recopilar entre el 20 i el 30 d'abril de 2026 i, per elaborar el rànquing només s'han tingut en compte els perfils identificats amb ORCID o localitzats mitjançant eines automàtiques, de manera que algunes investigadores podrien haver quedat fora de la classificació per diferències en la signatura de les seves publicacions.
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