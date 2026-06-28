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El col·lectiu LGTBIQ+ celebra l’Orgull en un moment d’auge dels discursos d’odi

L’Espai LGTBIQ+ de Girona admet avenços significatius però denuncia que encara hi ha persones que continuen patint discriminació

Moment de la manifestació per l'orgull a Girona.

Moment de la manifestació per l'orgull a Girona. / Berta Artigas Fontàs/ACN

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Víctor Perramon

Víctor Perramon

Girona

Una manifestació ha recorregut aquest diumenge el centre de Girona en motiu del Dia de l’Orgull LGTBIQ+. Sota el lema ‘Desplega l’orgull, crema la por’, desenes de persones s'han concentrat a la plaça del Vi per reivindicar 'l'orgull gironí'. L'acte ha començat amb una batucada de la mà de la Banda d'en Pere Botero, seguit d'un discurs i un recorregut circular pel Barri Vell.

La secretària de l’Espai LGTBIQ+ de Girona, Marina Palau, ha posat èmfasi en la necessitat de continuar la lluita malgrat el context actual: «Aquest darrer any hem vist com els discursos d’odi contra les persones LGTBIQ+ continuaven guanyant espais. L’auge de l’extrema dreta, la desinformació i la utilització política de les nostres vides amenacen drets que ja teníem consolidats».

Palau admetia que no sempre és fàcil mantenir l'esperança: «Hi ha moments en què sembla que, malgrat dècades de lluita, els avenços arriben massa a poc a poc. Hi ha moments com el que estem vivint, veient el panorama polític mundial en què fins i tot sembla que fem passos enrere quan es qüestionen drets que crèiem que ja teníem, quan tornen discursos que pensàvem superats i quan l'odi guanya espai. És fàcil sentir cansament, frustració i desànim». Per això, ha reclamat que la igualtat no pot dependre del govern de torn ni dels interessos electorals.

Tot i així, la secretària de l'Espai LGTBIQ+ reconeixia que a Girona s’han fet avenços significatius gràcies a la feina d’entitats, activistes i institucions però subratllava que encara hi ha persones que continuen patint discriminació a l’escola, a la feina, als espais d’oci o dins el sistema sanitari. «Encara hi ha qui amaga qui és per por a les conseqüències, encara hi ha agressions que no es denuncien i silencis que fan mal. Per això és imprescindible continuar reforçant les polítiques públiques destinades al col·lectiu, consolidar els recursos existents i ampliar els espais d’acompanyament».

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En un missatge més esperançador, Palau ha convidat a desplegar l'orgull: «Desplegar l'orgull és ocupar els carrers, les places i les escoles, els llocs de feina. Tots aquells espais on massa sovint encara se'ns ha volgut fer invisibles. És viure sense demanar permís, existir amb tota la dignitat que ens correspon. Deixar enrere tot allò que durant massa temps ens ha volgut fer callar: la por al rebuig, la violència i la discriminació».

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