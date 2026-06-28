Detingut un conductor després de fugir d'un control policial i amagar-se sota una furgoneta a Girona
L'home, de 23 anys, va ignorar les ordres dels agents i va provocar un accident durant la persecució
La Policia Municipal de Girona ha detingut un home de 23 anys, veí de la ciutat, com a presumpte autor d'un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat després de fugir d'un control al barri de Sant Narcís. Els fets van passar el 9 de juny al migdia. El conductor va fer cas omís de les indicacions dels agents i va fugir. Durant la persecució, la policia va xocar contra un tercer turisme. Poc després, els agents van localitzar el cotxe abandonat en un carrer proper, sense el conductor. Un treballador d'un taller de la zona va avisar a la patrulla que havia vist una persona amagant-se sota una furgoneta. Quan els agents van arribar al lloc, l'home no va voler sortir, va oposar resistència i finalment va ser detingut.
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