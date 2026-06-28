Un incendi obliga a evacuar tres persones de l'antiga fàbrica Simon de Girona
El foc, declarat de matinada, ha cremat una barraca situada a la planta baixa de la nau ocupada, sense provocar ferits
Núria León
Nou incendi a l'antiga fàbrica Simon de Girona. Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un foc declarat a l'interior de la nau ocupada del carrer Barcelona, que ha obligat a evacuar tres persones, tot i que cap d'elles ha necessitat assistència sanitària.
L'avís s'ha rebut a la 1.32 h de la matinada i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers. Segons ha informat el cos, l'incendi ha afectat una barraca situada a la planta baixa de l'edifici. El fum no ha arribat a afectar el pis superior de la nau.
Com a mesura preventiva, els equips d'emergència han evacuat les tres persones que hi havia a l'interior de l'espai afectat.
L'antiga fàbrica Simon, situada al carrer Barcelona, està ocupada des de fa temps i es troba pendent de desallotjament. L'Ajuntament de Girona va iniciar el passat mes de maig el procediment per recuperar l'immoble, amb l'objectiu de cedir-lo a la Generalitat perquè s'hi construeixi el futur institut Comtessa Ermessenda. El consistori continua a l'espera de l'autorització judicial per executar el desallotjament.
La nau ha estat escenari de diversos incendis i altres incidències en els darrers mesos, una situació que ha generat reiterades queixes del veïnat per la inseguretat i la degradació de l'espai.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Els macarrons inimitables de la iaia que omplen l'Hostal dels Ossos d'Olot
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Dos municipis gironins, als extrems del mapa socioeconòmic de Catalunya
- Les cinc carreres amb nota de tall de 5 i alta ocupació
- Accident a l’AP-7 a Sant Julià de Ramis amb un cotxe bolcat i més d’un quilòmetre de cua
- Anquetil, el campió que va tenir fills amb la fillastra i la jove
- Els taxistes de Lloret de Mar s'esperaran fins que les dones arribin 'segures' a casa al final dels trajectes