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Un incendi obliga a evacuar tres persones de l'antiga fàbrica Simon de Girona

El foc, declarat de matinada, ha cremat una barraca situada a la planta baixa de la nau ocupada, sense provocar ferits

La façana de l'antiga fàbrica Simon, al carrer Barcelona.

La façana de l'antiga fàbrica Simon, al carrer Barcelona. / Marc Martí Font

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Núria León

Nou incendi a l'antiga fàbrica Simon de Girona. Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un foc declarat a l'interior de la nau ocupada del carrer Barcelona, que ha obligat a evacuar tres persones, tot i que cap d'elles ha necessitat assistència sanitària.

L'avís s'ha rebut a la 1.32 h de la matinada i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers. Segons ha informat el cos, l'incendi ha afectat una barraca situada a la planta baixa de l'edifici. El fum no ha arribat a afectar el pis superior de la nau.

Com a mesura preventiva, els equips d'emergència han evacuat les tres persones que hi havia a l'interior de l'espai afectat.

L'antiga fàbrica Simon, situada al carrer Barcelona, està ocupada des de fa temps i es troba pendent de desallotjament. L'Ajuntament de Girona va iniciar el passat mes de maig el procediment per recuperar l'immoble, amb l'objectiu de cedir-lo a la Generalitat perquè s'hi construeixi el futur institut Comtessa Ermessenda. El consistori continua a l'espera de l'autorització judicial per executar el desallotjament.

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La nau ha estat escenari de diversos incendis i altres incidències en els darrers mesos, una situació que ha generat reiterades queixes del veïnat per la inseguretat i la degradació de l'espai.

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