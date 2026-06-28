Les famílies de Sant Julià de Ramis podran continuar fent ús del transport escolar fins a Sarrià de Ter
El servei, però, no mantindrà les parades que hi havia al municipi i només s’hi podrà accedir "si queden places lliures" a Sarrià
Les famílies de Sant Julià de Ramis amb fills escolaritzats a l’escola Montserrat de Sarrià de Ter han aconseguit continuar fent ús del servei de transport escolar de cara al curs vinent, després que inicialment el Consell Comarcal del Gironès, per ordre del Departament d'Educació, els comuniqués que quedaria eliminat per a l’alumnat del municipi perquè ja disposaven de centre educatiu (l’escola Castellum).
Tot i que encara falta l'escrit formal firmat pel Departament d'Educació, l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, assegura que l'acord està tancat: "És qüestió de dies, hem rebut un correu electrònic que certifica la mesura". De fet, les famílies ja s'hi han pogut inscriure. Es tracta, però, d'una "solució puntual" perquè "la vintena d'alumnes de Sant Julià que fan ús del servei puguin acabar l'escolarització a l'escola Montserrat amb les mateixes condicions amb les quals van començar".
I és que, quan al municipi encara no hi havia escola, els alumnes de Sant Julià anaven al centre educatiu de Sarrià de Ter en autobús (la majoria d’alumnes hi arriben en transport escolar perquè el centre educatiu s’ubica sobre un turó), una línia que "no es va eliminar mai". Amb tot, reconeix que és una "anomalia" que "hi hagi un autobús que passi a recollir els alumnes d'un municipi que ja té escola per portar-los a la del poble del costat". Els nous alumnes de Sant Julià de Ramis que escullin l'escola Montserrat, però, ja no podran sol·licitar el servei.
Tot i això, no es mantindran les tres parades que hi havia al municipi i només s’hi podrà accedir "si queden places lliures" a Sarrià, que Sayols assegura que "sí que n'hi haurà".
La mesura arriba després que les famílies denunciessin que la retirada del servei "ens nega el dret a escollir escola". I és que lamentaven que "en cap moment del procés de preinscripció ni de matriculació se’ns va informar que residir en un municipi diferent podria comportar la impossibilitat de fer ús del servei de transport escolar, especialment assumint-ne el cost íntegre". Els pares també defensaven que la decisió, que van titllar d'"injusta" i "desproporcionada", suposava una "pressió indirecta" per forçar-los a canviar de centre educatiu, afectant també en la seva organització familiar i laboral. Ara, celebren la decisió: "És una gran notícia, per fi se'ns ha escoltat", assenyala la portaveu de les famílies.
Subscriu-te per seguir llegint
- La CUP registra una instància a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador perquè tanqui l'activitat del Fluvià Nàutic
- Un incendi en un escorxador de Riudellots obliga a desallotjar 50 treballadors
- Els taxistes de Lloret de Mar s'esperaran fins que les dones arribin 'segures' a casa al final dels trajectes
- Quatre restaurants on menjar un bon arròs aquest estiu
- Una prova pilot a la Vall de Camprodon descobreix les potencialitats de cultius que no es conreen a la zona
- Banyoles rebrà dues finques d’una herència sense testament per fer-hi vuit habitatges socials
- La reobertura 'frustrada' de la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu encén el sector turístic
- Accident a l’AP-7 a Sant Julià de Ramis amb un cotxe bolcat i més d’un quilòmetre de cua