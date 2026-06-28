Veïns de Sant Gregori denuncien que la música de La Mirona "no els deixa dormir"
Asseguren que la música de la terrassa exterior arriba a habitatges situats a 2,5 quilòmetres i han presentat instàncies als ajuntaments de Salt i Sant Gregori
Un grup de veïns de Sant Gregori denuncia que la música de la terrassa exterior de La Mirona, a Salt, "els impedeix dormir durant els caps de setmana d’estiu i les vigílies de festiu". Segons exposen, el soroll arriba fins a diversos habitatges del municipi, situats a uns 2,5 quilòmetres de l’equipament, i es fa especialment molest de matinada. Els afectats han presentat instàncies als ajuntaments de Salt i Sant Gregori per reclamar mesures.
La problemàtica, segons expliquen, es repeteix almenys des de l’estiu passat, coincidint amb l’obertura de la terrassa exterior de La Mirona durant els mesos de juny a setembre. Els veïns asseguren que les molèsties es produeixen els divendres, dissabtes i vigílies de festiu, aproximadament entre la mitjanit i les 5.30 hores, una franja que consideren especialment sensible perquè correspon a hores de descans nocturn. Un dels afectats relata que al principi pensaven que el soroll podia provenir d’alguna festa major propera. Amb el pas dels dies, però, assegura que van comprovar que la música venia de La Mirona. «És cada divendres, cada dissabte i cada vigília de festiu, des de les dotze de la nit fins a les cinc i mitja, superpuntual», explica. Segons el seu testimoni, la música comença més suau, però a partir de les tres de la matinada puja d’intensitat i els greus es fan especialment perceptibles.
Instàncies als dos ajuntaments
Els veïns han entrat una instància tant a l’Ajuntament de Salt com al de Sant Gregori. En l’escrit, reclamen que es limitin els decibels de la música de la terrassa de La Mirona, «en especial les freqüències greus», o bé que s’instal·lin o es modifiquin els elements acústics necessaris per evitar que les ones sonores es propaguin fins al nucli de Sant Gregori. Els afectats expliquen que han fet diverses trucades a la Policia Local de Salt i als Mossos d’Esquadra, i que també han traslladat la situació a càrrecs polítics dels dos municipis. Segons el seu relat, la resposta que han rebut és que La Mirona disposa de permís per a l’activitat. Tot i això, consideren que aquesta autorització no hauria d’eximir el compliment dels límits acústics nocturns.
Diversos punts afectats
Els veïns situen les molèsties en diversos punts del nucli de Sant Gregori i no només en un carrer concret. Un dels afectats viu en un bloc de pisos de la part sud del municipi, amb orientació cap a Salt, però assegura que també hi ha queixes d’habitatges situats en altres zones del poble, com punts més centrals, de l’est i de la part nord. De moment, els veïns no disposen de mesures oficials de soroll, però expliquen que han intentat fer comprovacions amb un sonòmetre per tenir una orientació de la intensitat acústica. Els afectats reclamen que les administracions comprovin la situació sobre el terreny en l’horari en què diuen que es produeixen les molèsties, especialment entre les tres i les cinc de la matinada. També asseguren que han començat una recollida de signatures i que, si no hi ha resposta, estudien emprendre accions per la via legal.
Salt demana sonometries
Per la seva banda, l’Ajuntament de Salt assegura que està al cas de les queixes d’alguns veïns de Sant Gregori i que ja s’han fet diverses actuacions al respecte. El consistori explica que, en primer lloc, vol comprovar si la música que denuncien els afectats prové realment de l’equipament saltenc. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha demanat a la Generalitat que, en coordinació amb la Policia Local, es facin sonometries al sector per determinar si se superen els nivells establerts. Paral·lelament, el govern saltenc afirma que ha parlat amb el govern de Sant Gregori i que hi ha voluntat de fer una trobada per fer seguiment conjunt dels passos a seguir. Mentre s’esperen els resultats d’aquestes comprovacions, des de l’equipament ja s’han pres mesures per reduir l’impacte acústic, segons apunten fonts municipals.
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