Un accident greu entre dos cotxes talla la C-66 a Bordils
La topada ha obligat a interrompre la circulació en tots dos sentits i provoca importants afectacions de trànsit a la zona
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La C-66 està tallada a Bordils arran d’un accident greu entre dos turismes. La topada ha obligat a interrompre la circulació en tots dos sentits i està generant importants afectacions de trànsit en aquest tram de la carretera.
A conseqüència del sinistre, tres persones han resultat afectades, tot i que de moment es desconeix el seu estat. El tall de la via ha provocat complicacions a l’entorn de Bordils, en una carretera utilitzada habitualment per connectar el Gironès amb el Baix Empordà. Els equips d’emergència treballen al lloc de l’accident per atendre les persones afectades i gestionar la retirada dels vehicles implicats.
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