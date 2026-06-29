Aquests són els grups que actuaran a la Festa Major de Salt
Mojinos Escozíos, Yo suspendí EGB, Al·lèrgiques al pol·len i Pelukass passaran per l’Era de Cal Cigarro, mentre que la Farga tornarà a acollir concerts
La Festa Major de Salt ja té cartell musical. Mojinos Escozíos, Yo suspendí EGB, Al·lèrgiques al pol·len i Pelukass són alguns dels grups que actuaran aquest estiu a l’Era de Cal Cigarro, l’espai de barraques que tornarà a concentrar bona part de les propostes nocturnes de la celebració. La programació també inclou La Montecarlo, Mon DJ, l’Orquestra Rosaleda i el retorn de la Farga com a escenari per la diada de Sant Jaume.
La música a barraques començarà el dijous 23 de juliol, després del pregó de la Festa Major, que enguany anirà a càrrec dels Marrecs de Salt des del balcó de l’Ajuntament. Aquella nit, el grup femení català Al·lèrgiques al pol·len obrirà els concerts a l’Era de Cal Cigarro a partir de les 23.30 hores. Més tard, a la 1.45 hores, serà el torn de Mon DJ. El divendres 24 de juliol arribarà un dels noms destacats de la programació: Mojinos Escozíos. El grup actuarà a les 23.30 hores amb un concert gratuït en què repassarà els seus clàssics, coincidint amb la celebració dels seus 30 anys de trajectòria. La mateixa nit, La Montecarlo agafarà el relleu a partir de la 1.45 hores.
L’endemà, dissabte 25 de juliol, l’Era de Cal Cigarro acollirà l’actuació de Yo suspendí EGB, un grup de versions format per vuit músics i quatre cantants que oferirà un espectacle de 150 minuts amb cançons de les darreres dècades del segle XX i dels primers anys del XXI. El concert començarà a les 23.30 hores i servirà d’avantsala per a l’actuació del grup saltenc Pelukass, que pujarà a l’escenari a les 2.30 hores. Com és habitual, el diumenge els concerts a les barraques avançaran l’horari. L’Orquestra Rosaleda serà l’encarregada de posar música a l’Era amb una doble sessió: concert de tarda a les 20 hores i ball de nit a partir de les 22.30 hores.
La Farga, escenari recuperat
Una de les novetats de la Festa Major de Salt del 2026 serà la recuperació del pati de l’escola la Farga com a espai de concerts. Aquest emplaçament, que durant molts anys va ser un dels punts centrals de la festa al municipi, tornarà a acollir música el dissabte 25 de juliol, coincidint amb la diada de Sant Jaume. En aquest espai s’hi ha programat una doble sessió de l’Orquestra Play Music. El concert de tarda començarà a les 19.30 hores i el ball de nit es farà a partir de les 22 hores.
La regidora de Festes, Margarida Gallardo, defensa que la recuperació de la Farga busca ampliar els escenaris de la festa i reforçar la memòria col·lectiva del municipi. Segons Gallardo, tornar a programar música en aquest espai és «una aposta per la memòria col·lectiva i per ampliar els escenaris festius del municipi durant la Festa Major».
Propostes familiars i música tradicional
La programació musical també inclou una proposta per al públic infantil. El divendres 24 de juliol, a partir de les 11 hores, la plaça Lluís Companys acollirà l’espectacle La Monte per Xics, després de la bona acollida que va tenir la proposta familiar de l’any passat. Les sardanes també mantindran presència dins la Festa Major. La Cobla Rossinyolets obrirà els actes el dijous 23 de juliol a les 18.30 hores a la plaça Vicens Vives, abans del pregó. L’endemà, divendres 24, la Cobla Vila de la Jonquera actuarà a les 19 hores a la plaça de Salt Sardanista.
Com marca la tradició, les havaneres tancaran els actes de la Festa Major. El grup Arjau actuarà al parc de la Maçana a partir de les 20 hores, en una jornada que començarà a les 18 hores amb l’espai de jocs Joc al Quadrat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya: 'Estic molt bé fent de pastora; si em quedo a casa em poso nerviosa
- Veïns de Sant Gregori denuncien que la música de La Mirona 'no els deixa dormir
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, per la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- «Només m’he enfadat amb els jugadors pels seus assumptes amb els àrbitres»
- Necrològiques del 28 de juny de 2026