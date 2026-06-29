Els usuaris aplaudeixen el carril bici Girona-Celrà: «Ara tenim seguretat»
Els ciclistes asseguren que «aquestes vies són la mobilitat del futur» i per a alguns ja és alternativa al tren, tot i que Bicicleta Club de Catalunya en qüestiona el disseny i alguns trams del recorregut
El carril bici que uneix Girona i Celrà, un projecte esperat que havia de quedar enllestit inicialment el desembre passat, però que no ha entrat en funcionament fins a finals d’aquest mes de juny, ja duu una setmana en funcionament. La nova via verda, que connecta els dos municipis del Gironès, és ben valorada pels usuaris després dels primers dies d’estar-hi a disposició, tot i que tampoc està del tot exempta de crítiques.
Davant l’expectació generada per la posada en marxa d’una nova via ciclista, els primers dies de funcionament han deixat clar, com posa de manifest Amanda Ortiz, que disposar d’aquesta connexió és una grata notícia: «aquest tram és molt còmode i ens ha solucionat el no haver de passar per la carretera, que és molt perillós». La satisfacció és la norma general, tot i que algunes veus en qüestionen alguns aspectes.
De fet, Bicicleta Club de Catalunya (BACC) ja ha expressat les seves crítiques a través de la xarxa social X, assegurant que es tracta d’un tram «estret i sense espai per avançar amb seguretat», especialment tenint en compte que és una zona d’ús compartit entre ciclistes i vianants. A més l’entitat posa èmfasi en la passera metàl·lica de més de mig quilòmetre que travessa el riu Ter. Segons el BACC, no consideren que el millor pel traçat sigui «un paviment de reixeta» i esmenten que tot i que «alguns diran que és millor això que res. Nosaltres diem que no».
Ara bé, des de la plataforma Mou-te en Bici, l’homòleg del BACC a la província de Girona, consideren que tot i estar d’acord amb el que comenten, són conscients que «del no-res al que tenim és un gran canvi per a les comarques gironines», expressa el president de l’associació, Xavier Corominas. Tanmateix, comenta, que «hi ha moltes coses que haurien estat molt bé, però vivim de la realitat. És un bon moment perquè tenim el carril bici del Congost de Celrà; estem a punt d’inaugurar la passera entre Bescanó i Sant Gregori i s’instal·laran les noves estacions de Girocleta». Però deixa clar que «si ens haguessin consultat, allà s’hauria pogut fer una cosa formidable».
Respecte a la passera metàl·lica, Mou-te en Bici no comparteixen les crítiques, ja que «diumenge passat hi van passar nens, gent gran i tota classe de bicicletes, sense cap problema. Per tant, no hi veiem el problema», destaca l’exalcalde de Salt. A més, afegeix que amb la futura inauguració de la passera de Bescanó «ens queda un circuit al voltant del Ter, d’uns 20 quilòmetres que és una ruta perfecta per fer», i considera que aquestes dues obres «són un pas endavant» per reforçar la comunicació segura pels desplaçaments a peu i en bicicleta entre municipis.
La valoració dels usuaris
Més enllà de les opinions de les entitats ciclistes, els usuaris valoren molt positivament la nova infrastructura. Gerard Garzón, per exemple, destaca el fet de «no haver de passar per la carretera i ser molt més segur pels ciclistes». Una línia compartida per Oleg Motovilov, remarcant que «abans per arribar a Girona t’obligaven a anar per la carretera», i destacant que el paisatge entre «un lloc i l’altre no té res a veure».
Entre els elements diferencials d’aquest tram, en comparació amb altres carrils bici, hi destaca passar per sobre el riu Ter. Un aspecte que la majoria dels usuaris han coincidit a assenyalar com un dels punts més atractius del recorregut. «La passera metàl·lica està molt bé. La sensació d’estar tan amunt i al costat del riu és molt bonica», explica Manel Rifà. Tot i això, alguns ciclistes com Amanda Ortiz reconeixen que la primera vegada que s’hi passa pot generar «una mica d’impacte», mentre que Garzón afegia que, «tot i que impressiona, és molt bonic».
Alguns dels usuaris també destaquen que el nou tram no només pot tenir una funció lúdica, sinó que també pot convertir-se en una alternativa real per als desplaçaments quotidians. En aquest sentit, Manel Trias deia que ell mateix va decidir anar fins a Girona amb bicicleta després de veure que el tren acumulava retard. «Ara quan vaig a fer una gestió a Girona, en comptes d’agafar el tren, agafo la bicicleta». A més, considera que la nova connexió resol un dels punts més conflictius del recorregut, ja que fins ara «anar amb bicicleta era jugar-se la vida».
La voluntat dels usuaris és clara: poder ampliar aquesta xarxa de recorreguts per tenir més connexions amb altres municipis de la demarcació. «Tant de bo es comencin a promoure iniciatives de nous carrils ciclistes amb més municipis», reclamava Ortiz. Una demanda que comparteixen altres usuaris: «seria molt bonic poder comunicar totes les comarques de la província amb vies verdes», va subratllar Garzón. Mentre que Trias defensava que «les xarxes ciclistes són futur» i que aquest tipus d’infraestructures són necessàries per avançar cap a una mobilitat més sostenible.
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