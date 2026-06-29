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Enderroquen diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona per fer-hi pisos

L’Ajuntament confirma que es tracta d’una actuació privada i que els promotors volen construir habitatges a la zona

Vídeo: Enderroquen diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona per fer-hi pisos

Vídeo: Enderroquen diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona per fer-hi pisos

Cedides

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Diversos immobles del carrer Universitat de Cervera de Girona s’estan enderrocant per construir-hi pisos. Els treballs s’han pogut començar a veure aquest dilluns a la zona, on hi havia maquinària i operaris actuant en alguns edificis del carrer.

Les imatges de l'enderroc de diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona

Les imatges de l'enderroc de diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona

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Les imatges de l'enderroc de diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona / Cedides

Segons ha confirmat l’Ajuntament de Girona, es tracta d’una actuació privada. Els promotors volen tirar a terra els immobles afectats per aixecar-hi habitatges. De moment, no han transcendit més detalls sobre el nombre de pisos previstos ni el calendari complet de l’obra. Els treballs han generat moviment al carrer Universitat de Cervera, amb la presència de vehicles d’obra i personal a la zona.

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Enderroquen diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona per fer-hi pisos

Enderroquen diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona per fer-hi pisos

Vídeo: Enderroquen diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona per fer-hi pisos

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Les imatges de l'enderroc de diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona

Les imatges de l'enderroc de diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona

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