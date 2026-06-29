Enderroquen diversos immobles al carrer Universitat de Cervera de Girona per fer-hi pisos
L’Ajuntament confirma que es tracta d’una actuació privada i que els promotors volen construir habitatges a la zona
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Diversos immobles del carrer Universitat de Cervera de Girona s’estan enderrocant per construir-hi pisos. Els treballs s’han pogut començar a veure aquest dilluns a la zona, on hi havia maquinària i operaris actuant en alguns edificis del carrer.
Segons ha confirmat l’Ajuntament de Girona, es tracta d’una actuació privada. Els promotors volen tirar a terra els immobles afectats per aixecar-hi habitatges. De moment, no han transcendit més detalls sobre el nombre de pisos previstos ni el calendari complet de l’obra. Els treballs han generat moviment al carrer Universitat de Cervera, amb la presència de vehicles d’obra i personal a la zona.
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