Girona substitueix el paviment malmès dels passos de vianants de la Devesa
L’actuació afecta divuit passos zebra i inclou la instal·lació de franges tàctils per millorar l’accessibilitat
L’Ajuntament de Girona ha iniciat les obres de substitució del paviment de pedra dels rebaixos dels passos de vianants de la Devesa. La intervenció té com a objectiu millorar la seguretat i l’accessibilitat dels passos zebra d’aquest àmbit, després que diverses peces s’hagin anat deteriorant amb el pas dels anys.
En total, els treballs afecten divuit passos de vianants, cadascun format per dos rebaixos i, en alguns casos, per tres quan hi ha una illeta central. Els rebaixos actuals estan fets amb lloses de pedra calcària de Sant Vicenç, que es van instal·lar durant la urbanització de la zona.
Peces desgastades i amb forats
Segons el consistori, aquestes peces han patit un desgast important, especialment les que formen la rampa dels rebaixos i algunes peces de vorada o d’acabament lateral. L’erosió, les glaçades i el trànsit de persones han anat deteriorant la capa superior de la pedra, fins al punt que en alguns casos hi han aparegut forats. L’actuació consisteix a retirar les peces malmeses i substituir-les per lloses noves de pedra de Sant Vicenç, de les mateixes característiques i dimensions. Sempre que sigui possible, es conservarà la base de formigó existent. En els punts on aquesta base estigui en mal estat, se’n construirà una de nova abans de col·locar-hi les peces.
Més accessibilitat als passos zebra
Aprofitant els treballs, també s’instal·larà una franja tàctil indicativa de 60 centímetres d’amplada amb panot de botons de 20 per 20 centímetres. En alguns punts concrets, a més, se substituiran vorades o peces d’acabament que també estiguin deteriorades.
El regidor de Mobilitat i Espai Públic de l’Ajuntament de Girona, Isaac Sànchez, ha destacat que la intervenció servirà per millorar tant l’estat del paviment com l’accessibilitat dels passos. «Aprofitem aquesta intervenció no només per substituir les peces desgastades, sinó també per instal·lar la franja tàctil que fins ara no hi havia. Volem que els passos de vianants de la Devesa siguin segurs i accessibles per a tothom», ha afirmat. Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Acota Girona Construccions SL per un import de 58.616,09 euros, IVA inclòs.
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