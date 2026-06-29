Un incendi de brossa crema arbres i mobles a tocar de cases i les vies del tren al barri del Pont Major de Girona
Els Bombers treballen passeig de Sant Joan Bosco, al Pont Major, en un foc que ha aixecat una gran columna de fum
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns al migdia en un incendi que s'hauria declarat en una pila de brossa al barri del Pont Major de Girona que ha acabat afectant arbres, mobles i, segons les primeres informacions, també algun pal de telefonia. El foc s’ha declarat en una zona propera a cases i a les vies del tren, fet que ha obligat a avisar Adif.
L’avís s’ha rebut cap a un quart de dues de la tarda al passeig de Sant Joan Bosco, a l’altura del número 38. Segons han informat els Bombers, inicialment els han alertat que cremaven arbres i mobles al carrer. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions del cos, que treballen per controlar les flames.
L’incendi ha generat una gran columna de fum visible des de diversos punts de Girona. Cap a un quart de tres de la tarda, però, la fumera ja havia perdut intensitat, tot i que els Bombers continuaven treballant a la zona.
A banda dels Bombers, al lloc dels fets també s’hi han desplaçat efectius de la Policia Municipal de Girona, els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques. De moment, no s’ha informat que hi hagi persones ferides ni que s’hagin hagut de fer desallotjaments.
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