Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
La víctima, de 54 anys, viatjava al seient davanter d’un dels turismes; dos homes més han estat traslladats al Trueta
Un home de 54 anys ha mort en el xoc frontal entre dos turismes que s’ha produït aquest dilluns a la tarda a la C-66, a l’altura de Sant Joan de Mollet, al Gironès. La víctima viatjava com a passatger davanter d’un dels vehicles implicats en la col·lisió. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s’ha registrat al punt quilomètric 24,6 de la C-66. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16.50 hores. Per causes que encara s’estan investigant, els dos turismes han topat frontalment.
A conseqüència de l’accident, ha mort el passatger davanter d’un dels cotxes, un home de 54 anys i de nacionalitat marroquina. També han resultat afectats dos homes més, segons el Sistema d’Emergències Mèdiques. Un ha patit ferides greus i l’altre ferides menys greus, i tots dos han estat traslladats a l’hospital Josep Trueta de Girona. Arran del sinistre, s’han desplaçat fins al lloc dels fets tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, l’helicòpter medicalitzat i quatre unitats del SEM. L’accident ha obligat a tallar la circulació a la C-66 en tots dos sentits i ha provocat afectacions de trànsit a la zona. La via s’ha pogut reobrir a les set del vespre.
Dotze morts a les carreteres gironines
Amb aquesta víctima mortal, ja són 12 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres gironines des de principis d’any. Per comarques, se n’han registrat cinc a la Selva, tres al Gironès, dues a la Garrotxa i dues més a l’Alt Empordà. En el conjunt de Catalunya, ja són 68 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
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